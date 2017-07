Na jeho slová sme všetci čakali: Oleg Tiňkov prehovoril o škandalóznom konci Sagana!

Ak by sa stala obdobná situácia, v akej sa ocitol Peter Sagan v 4. etape Tour de France s Markom Cavendishom minulý rok a rovnako by ho jury diskvalifikovala z pretekov, Oleg Tiňkov by zrejme vyletel z kože a z jeho úst by lietali spŕšky nadávok.

Bývalý majiteľ stajne Tinkoff sa však z cyklistiky pred touto sezónou stiahol a momentálne sa venuje svojmu biznisu v bankovom sektore. Tiňkov dlhé roky kritizoval finančný model Tour de France, ktorý tímom neprinášal prakticky žiadne zisky a už si povedal, že ho nebaví ťahať celú vec z vlastných peňazí.

Kontroverzný Rus bol známy tým, že si servítku pred ústa nikdy nedával a každému bez problémov povedal to, čo si o ňom myslí. Často aj s poriadne ostrým slovníkom. Tentoraz to však nepopustil uzdu emóciám tak, ako sme u neho zvyknutí, hoci jeden vulgarizmus si predsa len neodpustil. Ani on si však nemyslí, že vylúčenie Sagana bolo správnym krokom.

„Ak by aj bol Sagan vinníkom toho, čo sa stalo v závere, jeho diskvalifikácia je čistý marketingový ťah od ASO (Amaury Sport Organisation – jeden z organizátorov Tour, na ktorých má Tiňkov dlhodobo ťažké srdce – pozn. red.). Celkovo je to však dosť hlúpe promo zo strany Tour de France,“ napísal Rus na svojom Twitteri.

Okrem toho ešte nezabudol dodať, že celá situácia vyhovuje práve domácemu Francúzovi Arnaudovi Démarovi, ktorý má veľkú šancu získať zelený dres, keďže Sagan ako najväčší favorit tejto súťaže už do boja nezasiahne.

Neskôr pridal video z pláže aj na Instagram a v dobrej nálade venoval slovenskému cyklistovi viac-menej rovnaký odkaz, no rozhodnutie ASO nazval hlúpym a následne veľavravne dodal: „J*bať ich všetkých,“ zvolal Rus oblečený v dúhovanom drese pre majstra sveta, čím jasne podporil Sagana.