Slovenský šport v rukách rodinných klanov! Títo riadia najväčšie kluby

Banskobystrickí barani sa dočkali. Prvý titul v nedávno skončenej sezóny 2016/2017 hovorí jasnou rečou. „Všetci si navzájom dôveruje, fungujeme na báze rodinného klubu. To cítia aj naši hráči, dôveru nám vracajú výkonmi na ľade,“ zamyslel sa športový manažér Július Koval, syn šéfa slovenského majstra. Pozitívne ocenenie svojej práce po zisku titulu vníma s nadhľadom.

„Na Slovensku je to ťažšie, úspech neopúšťa. Nie je to len o mne a otcovi. Samozrejme, všetko začína hore od nás a výsledkom sú životné väzby na celý život.“ Dôkazom je dôkladný výber zámorských korčuliarov, ktorý do našej ligy priniesli potrebné oživenie a hlavne kvalitu. „Je to dlhodobý proces, ich príchody nie sú dielom náhody. Dôležité sú referencie hráčov, tento rok po skončení v KHL Colton Gillies prišiel do Bystrice na týždeň, dokonca Jason Bast z Nemecka až na celý mesiac. Skutočne sme jedná veľká rodina.“

Napriek mladému veku 26 rokov niekdajší obranca pracuje aj ako agent mladých hokejistov a pred sebou má spoločne s otcom novú výzvu. „Dali sme si krátke voľno, teraz chceme dobre reprezentovať Slovensko v Lige Majstrov. Robíme to z veľkého srdca pre Banskú Bystricu, pričom sme plní očakávania na ďalšie krásne momenty. Kiež by ich bude, čo najviac,“ hrdil sa Július Koval. O tom, že u novopečeného majstra bude pretlak zaujímavých posíl svedčí aj finančná disciplína. „Finálovou účasťou sme mali nejaký príjem zo vstupného, keďže cez sezónu to tak nie. Klub sa mohol vyrovnať s bonusmi pre hráčov, máme takmer všetko pokryté, len minimálne potrebujeme poslať odmeny za finále.“

