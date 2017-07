Nechutné odhalenie v kauze vylúčenia Sagana: Je za jeho diskvalifikáciou spoločná zmluva?

„Na Saganovom vylúčení niečo nesedí. Povedal by som, že niečo smrdí,“ vyjadril sa vo vysielaní RTVS šéf slovenskej cyklistiky Peter Prívara. Ako človek, ktorý do toho vidí viac než laická verejnosti, nemusel len tárať do vetra. Aj nitky vo svetovej cyklistike sú úzko prepojené a nikdy neviete, čo sa môže stať!