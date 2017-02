Na Žampovcov sa to valí z každej strany: Oboch trápia nepríjemné problémy

Slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní Adam Žampa musel ešte pred slalomom v Kitzbüheli prerušiť sezónu. Dôvodom je obnovené zranenie členka, ktoré si privodil tesne pred začiatkom novej sezóny. Okrem toho, že mu utekajú pomedzi prsty potrebné body vo Svetovom pohári, je tiež otázne, či vôbec stihne šampionát vo švajčiarskom St. Moritzi.

„Bohužiaľ, počas tréningu som si zranil členok, ktorý som si načal už pred Söldenom, a teraz som si ho úplne dorazil. Žiaľ, aj keď nechcem, musím si dať pauzu. Potrebujem si dať nohu čím skôr dokopy, keďže idú majstrovstvá sveta, na ktorých by som chcel byť už späť. Aj keď neviem, či tam budem môcť štartovať, verím, že aspoň slalom 19. februára stihnem. Urobím všetko, aby som sa na MS mohol zúčastniť. Teraz mám tri-štyri týždne na to, aby som si členok zafixoval aspoň pre štart na šampionáte. Úplné doliečenie by prišlo až po sezóne,“ vysvetľoval Adam Žampa svoju absenciu na štartovej listine Svetového pohára.

Na tím Žampovcov sa to valí z každej strany. Pred obrovským slalomom v Garmisch-Partenkirchene ochorel Adamov brat Andreas, ktorému aj pre chorobu ušiel ďalší skvelý výsledok. „V prvom rade som veľmi šťastný za 29. miesto. Štyri dni som mal vysokú teplotu a vôbec som nespal, preto si tento výsledok vážim. Teraz musím rýchlo dobiť baterky a vrátiť sa späť na sto percent,“ povedal Andreas, ktorému v tejto sezóne ide karta.

Napriek vysokým štartovým číslam dokázal bodovať vo Svetovom pohári trikrát. „Aj taký je šport. Verím, že budeme pred MS vo Švajčiarsku (pozn. red. 6.2 - 26.2) s Adamom opäť zdraví a dobre pripravení,“ dodal Andreas.