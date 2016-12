Nadváha ani znásilnenia ju neodradili: Zo spackaného života urobila kariéru legendy

Dnes je čerstvá päťdesiatnička majsterkou sveta v duatlone (beh + jazda na bicykli) a jednou z nalepších pretekárok, aké kedy ženský triatlon mal. Šesť ráz dokázala vyhrať slávny Ironman na Havaji (1998, 2000, 2001, 2002, 2004 a 2005) a stala sa vôbec prvou Európankou, ktorá sa na týchto prestížnych pretekoch dokázala predrať na najvyšší stupeň.

Svetovou šampiónkou v duatlone to dokázala presne osem rokov, čo ubehla svoj prvý kilometer. To už sa živila len športom, v práci sa rozhodla dať výpoveď. Bol to risk, ale Natascha bola rozhodnutá. Ide do toho. Spolu s Tonim prešla na vegeteriánsku stravu a všetko svoje snaženie popri výchove dcéry stavila na radosť z pohybu.

Ako píše server sport.cz Badmannová našla v sebe silu odmietať lukratívne ponuky, ktoré nezodpovedali jej predstave o živote. „Odmietala aj lákavé honoráre od usporiadateľov len za účasť, kde sa to potom odvíja tak, že známa tvár síce nastúpi, ale po určitom čase odstúpi pre nejakú technickú poruchu," píše server.

Dnes žije Natascha vo švajčiarskom Winznau - s tým Tonim, ktorý ju ako tréner priviedol k športu. Jej dcéra Anastasia, ktorá sa narodiĺa krátko pred Nataschinými 18. narodeninami, má už 32 rokov.

Napriek všetkému, čo v detstve prežila, je známa tým, že sa stále smeje a má vrelý vzťah s fanúšikmi. "Mojim životným krédom je smiať sa a byť dobrá,“ tvrdí Natascha, ktorej priatelia familiárne hovoria Swiss Miss.

Ani nešťastný pád na havajských pretekoch v roku 2007, kedy si pri ňom odtrhla rameno a zlomila kľúčnu kosť, ju o lásku k milovanému športu neobral. Keď sa vyliečila, trénovala ďalej. To všetko opisuje prvá dáma Ironmanu (po nej sa na tróne usídlila Chrissie Wellingtonová) v kniha Kráľovná triatlonu, ktorú prednedávnom vydalo vydavateľstvo Mladá fronta.