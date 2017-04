Naše lyžiarky pobláznili celé Slovensko: Z rukúskej zjazdovky sme si urobili obývačku

Na naše dievčatá sa prišli pozrieť diváci z celého Slovenska. „My sme až z Košíc a Gelnice. Do Semmeringu sme vycestovali v stredu o 22.45 h a prišli sme sem tesne pred obedom. Chceli sme ísť už vlani do Jasnej, ale pre pracovné povinnosti sme to nestihli,“ prezradila nám partička z východu.

Tak ako praví Slováci boli vyzbrojení nielen vlajkami, ale aj tradičnou ploskačkou. To, že Veronika s Petrou urobili zo Slovenska lyžiarsku veľmoc a krajinu, ktorá žije zjazdovým lyžovaním, dokazujú aj ďalší naši priaznivci, ktorí prišli do Semmeringu. „My sme z Hlohovca a pre tieto preteky sme si vybrali dovolenku. Dievčatá sú skvelé a keďže v Semmeringu je najbližší Svetový pohár, nedali sme si túto možnosť ujsť,“ prezradili nám fanúšikovia spod Tatier.

Do Semmeringu prišli desiatky slovenských priaznivcov a po Rakúšanoch boli druhou najväčšou enklávou. S domácimi priaznivcami statočne na tribúnach súperili. „My sme tu doma. Go, Zuzu, go,“ znelo z úst nadšených Slovákov. „Mohla som sa na to už naozaj vykašľať, ale zišla som to kvôli ľuďom. Vedela som, že ich zo Slovenska príde veľa. Bohužiaľ, mojou jazdou som ich vôbec nepotešila, chcela som tak urobiť aspoň tým, že prídem do cieľa,“ vravela po 1. kole Vlhová.