Našich motocyklistov privítal Dakar: Vysoké horúčavy a niečo ich šokovalo ešte viac!

Slovenskí motocyklisti Štefan Svitko, Ivan Jakeš a ich tímy mali náročný program hneď po pristátí v Buenos Aires. Z letiska si to namierili rovno do prístavu. Vyzdvihli si tam motorky, sprievodné karavany a vydali sa na 1 300 km dlhú cestu do Paraguaja. Tridsiaty ôsmy ročník Rely Dakar štartuje 2. januára v meste Asunción.