Nebezpečné fejky: Cyklista si kúpil lacné „saganovky“, pri páde takmer oslepol

Maidment si bol na Veľkonočný pondelok zapretekať na podujatí Alan Rosner Memorial Races v severovýchodnej časti Londýna. Ako neskôr napísal na Twitter, dopustil sa takmer osudovej chyby.

„Mám doma zbierku okuliarov od Oakley, pretože som tak trochu manekýn. Vždy som však bol trochu nesvoj, keď som v nich mal pretekať, pretože boli dosť drahé. Posledné, čo chcete v pretekoch zažiť, je prísť o drahú časť výstroja,“ vysvetľoval svoj ťažko pochopiteľný krok.

Rozhodol sa totiž kúpiť si napodobeniny a pretekať v nich. „Našiel som lacnú kópiu modelu Jawbreaker, ktorá stála len 15 libier (17,7 eura). Ak by som ich poškodil, bolo by mi to fuk. Sedeli takmer ako originály a navyše boli vo farbe môjho klubu,“ tešilo jazdca amatérskeho tímu Southend Wheelers.

Čoskoro spoznal, v čom tkvie rozdiel medzi napodobeninou a originálom za 205 eur. „Skutočné Oakley testujú voči nárazom a iným druhom poškodenia. Zistil som to, keď som spadol tvárou rovno na zem,“ pokračoval Maidment.

Lacné okuliare tento náraz nevydržali, rozlomili sa a pravá stranička (bočná časť rámu – pozn.) mu rozrezala pravé viečko. Jamie strávil tri dni v nemocnici. „Úprimne, som rád, že som neoslepol,“ poznamenal. Rekreačným cyklistom odporučil, aby si z jeho chyby vzali ponaučenie.

Rovnaký model Jawbreaker – pochopiteľne originál – obľuboval aj slovenský pretekár Peter Sagan. V čase, keď bol na minuloročnej Tour de France priebežným lídrom pretekov, dokonca nosil tieto okuliare v žltej farbe, aby ladil so slávnym žltým dresom. Po prestupe do stajne Bora-Hansgrohe spoluprácu s firmou Oakley ukončil. Momentálne mu chránia zrak výrobky značky 100%.