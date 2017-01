ROZHOVOR Nečakané komplikácie pre zlatú Velez Zuzulovú: Po triumfe rovno do nemocnice!

Čo pre vás znamená víťazstvo v Záhrebe?

- Veľmi veľa. O to víťazstvo je krajšie, že korunu mi dala Janica Kosteličová. Tiež mala slzy na krajíčku. Bol to môj sen tu vyhrať a bude to jeden z momentov, na ktoré nikdy nezabudnem.

Vy ste už do prvého kola vstupovali so zdravotnými problémami.

- Už keď som sa ráno zobudila, vedela som, že to bude veľmi ťažké. Skoro vôbec som nespala. Pokašliavala som. Strašne ma dusilo. Záhreb je totiž ťažký aj keď ste fit. Som preto naozaj veľmi šťastná, že som tu vyhrala.

O pár dní vás čakajú vaše naopak dva obľúbené preteky. Čo nám tam Veronika Velez Zuzulová opäť vyparatí?

- Najprv sa budem musieť dať do poriadku. Naozaj sa necítim dobre. Teraz idem do nemocnice, kde mi zoberú krv a zistia, či mám nejaký vírus alebo niečo iné, aby som sa vedela potom liečiť.

Aj na vašom hlase počuť, že vás choroba zmáha. Úprimne, nemali ste chvíľu nutkanie, že z pretekov odstúpite?

- To určite nie, to nie je môj štýl.

Momentálne ste druhou najstaršou lyžiarkou, ktorá vyhrala Svetový pohár. Ak by sa vám podarilo vyhrať o 40 dní neskôr, boli by ste prvá. Vedeli ste o tom?

- Áno, počula som to. Hovorilo sa o tom na štarte. Nuž, čo k tomu povedať, aspoň k nejakému rekordu sa blížim a môžem ho prekonať (smiech).

Záhreb nepatrí medzi vaše obľúbené kopce. Zmeníte po tomto víťazstve názor?

- Nemám ho v láske, to je pravda. Vedela som, že budem musieť bojovať. Sú kopce, ktoré mám rada a ktoré zas nie. No veľmi som tu chcela vyhrať aj kvôli atmosfére, ktorá tu v Záhrebe panuje. Tak ako som sa ráno cítila, by som nikdy nepovedala, že tu vyhrám, no bola som pripravená bojovať za každú cenu.

Otec druhej Petry Vlhovej povedal, že by bol najradšej, keby ste pokračovali v kariére ešte ďalším sedem rokov. Viete si to predstaviť?

- Tak to určite nie. Keby som mala aspoň z polovice telo dvadsaťročnej baby, tak možno áno. To moje už má čosi odskákané a je pre mňa naozaj veľmi ťažké držať krok s mladými dievčatami.

Na najlepšiu slalomárku Shiffrinovú momentálne strácate už iba 10 bodov. Čo tak ju zosadiť?

- To sú také tie vaše novinárske teórie. Sezóna pokračuje a môžem sľúbiť, že budem bojovať až do konca!