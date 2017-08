Nevie čo s peniazmi? Speváčka Beyonce chce zainvestovať v NBA. Hráči sú nadšení!

Aktuálnym vlastníkom klubu, ktorý v rokoch 1994 a 1995 vládol celej NBA dvomi titulmi v rade, je Leslie Alexander. Ten minulý mesiac pripustil, že je ochotný klub predať. Magazín Forbes prišiel s výškou sumy, za ktorú by sa Houston mohol dostať do iných rúk. Je to čiastka 1,3 miliardy eur.

No, a údajný záujem o kúpu má popová diva menom Beyonce. A ide údajne o seriózny záujem. Dokonca sa k tomu vyjadrila aj speváčkina matka Tina. „Sme z Houstonu, tak prečo by to neurobila,“ vyhlásila matka bývalej členky skupiny Destiny's Child.

Hráči z klubu sú nadšení, že by sa ich majiteľkou stala práve Beyonce. Či by však chodila na každý zápas, je otázne. „Asi nie, žije predsa v Los Angeles,“ dodala matka Tina Knowles.