Nový kráľ boxu Joshua chcel reprezentovať inú krajinu: Kvôli tomuto ho odmietli

Joshua sa narodil vo Watforde vo východnom Anglicku. Jeho mama pochádza z Nigérie a otec má nigérijsko-írsky pôvod. Ako dieťa strávil Anthony niekoľko rokov v africkej krajine a zdá sa, že mu prirástla k srdcu, hoci od siedmich žil opäť v Anglicku.

„Anthony bol raz v Nigérii, aby sa spojil so svojimi koreňmi. Myslím, že to bolo v roku 2007,“ rozhovorila sa tamojšia boxerská legenda Jaremiah Okorodudu pre denník The Sun. „Chcel dostať šancu na skúšku pred národnou kvalifikáciou na olympijské hry 2008 v Pekingu. Nedostal ju. Sklamaný potom odišiel naspäť do Európy,“ pokračoval.

Okorududa tento krok dodnes mrzí. Joshua totiž na ďalšej olympiáde v Londýne triumfoval. „To zlato, ktoré vyhral pre Britániu, mohlo byť prvé olympijské pre Nigériu. Ak by mu povolili bojovať za našu krajinu, bolo by to nigeríjské zlato a nie britské,“ lamentoval.

Rozhodnutie nigérijských úradov sa dnes zdá byť poriadne hlúpe, no skutočnosť bola trochu iná. Joshua začal s boxom veľmi neskoro a v čase žiadosti mal za sebou ešte len pár mesiacov tréningu. V podstate by kupovali mačku vo vreci. Asi málokto tušil, že sa z nej vykľuje výstavný kus.

„Spravili sme správne rozhodnutie, pretože Joshua vtedy nebol dosť dobrý a vybrali sme omnoho lepšieho boxera,“ háji sa bývalý nigerijský boxer Obisia Nwankpa, ktorý v roku 2007 spolurozhodoval o tom, že dali olympijskú miestenku inému zápasníkovi.

Po zisku zlata na olympiáde v Londýne sa Anthony Joshua presunul do profesionálneho ringu. Tam zatiaľ nenašiel premožiteľa, všetkých 19 zápasov vyhral knokautom. Ten najčerstvejší uštedril v sobotu v noci Vladimirovi Kličkovi. Legendárneho Ukrajinca definitívne zlomil v 11. kole. Brit tak momentálne kraľuje ťažkej váhe a je majiteľom opaskov organizácií IBF, WBA a IBO.