Obrovská tragédia vo svete boxu: Chcel zarobiť pre rodinu, stalo sa mu to osudným!

Juhoafrický box sa spamätáva z tragických úmrtí svojich zástupcov. Vo svete boxu rešpektovaný tréner Nick Durandt zahynul po hrôzostrašnej nehode na motorke. Neubehlo ani niekoľko dní a Afrika sa musí dostať z ďalšej tragédie. Pár hodín po zápase zomrel talentovaný boxer.

Pästiar Herbert Nkabiti nastúpil na zápas proti Willisovi Baloyimu. Jednalo sa o duel v rámci profesionálnom okruhu SA. Súboj dospel až do posledného kola. V ňom uštedril Baloyi svojmu súperovi niekoľko presných a hlavne silných úderov. Tým posledným Nkabitiho knokautoval. Rodák z juhoafrického mesta Botswana nedokázal ani vstať z podlahy ringu.

Doktori nečakali, že rozsah zranení bude taký veľký. „V poslednom, šiestom kole Baloyi vyrukoval na svojho súpera tvrdými údermi. Po jednom z nich išiel Nkabiti k zemi a rozhodca ho počítal. Nkabiti bol silno otrasený a nedokázal vstať. Lekári ho ihneď posadili na ringovú stoličku, ktorú mal vo svojom rohu. Avšak ani na nej nedokázal sedieť. Obaja doktori, ktorí dohliadali na bezpečnosť boxerov sa mu ihneď snažili pomôcť,“ povedal vo vyhlásení promotér zápasu Steve Kalakoda. Ten sa konal v meste Boksburg.

Herberta previezli okamžite po zápase do nemocnice. Po príchode však upadol do kómy. Na lôžku s ním dlhé hodiny strávil tréner Manny Fernandez. „V sobotu Nkabiti ukázal menšie zlepšenie dýchania. Opuch mozgu sa zmenšil a vypadalo to nádejne. O ôsmej hodine večer však nastali nečakané komplikácie a Nkabiti zomrel, "Ale hneď po 8pm v sobotu Nkabiti zomrel,“ dodal Steve Kalakoda.

Najsmutnejšie však je, že Nkabiti vzal tento zápas najmä kvôli rodine. Chcel im totiž zabezpečiť peniaze. Herbert mal za sebou skvelú amatérsku kariéru. Získal aj striebornú medailu na Afrických hrách v roku 2007 v Alžírsku.