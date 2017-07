Odborník na doping naznačil o Tóthovej kauze: Očistiť sa bude takmer nemožné!

Kedy ste sa dozvedeli, že u Mateja Tótha nastal problém?

Presne vtedy, keď aj on, čiže pred pár týždňami. Ako elitný športovec spadá pod dopingovú kontrolu Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) a zaslali list jemu aj nám.

Šlo uňho o problém s krvným obrazom?

To nevieme. Vieme len to, že šlo o nezrovnalosť v biologickom pase. Nenašli mu teda niečo priamo, ale mal pozmenené parametre.

Máte informácie, z akého obdobia je problematická vzorka?

Nie. A aj keby som vedel, pred skončením vyšetrovania to nesmiem povedať.

Podľa našich informácií šlo o vzorku spred olympiády v Riu. Môže to antidopingovke trvať tak dlho, kým športovcovi zašle list?

Naozaj neviem, aké sú v tomto prípade časové limity.

Čo môže spôsobiť výkyvy v biologickom pase?

Užitie zakázanej látky, použitie zakázanej metódy – napríklad manipulácia s krvou pomocou transfúzie – alebo fyziologické procesy v tele. Tie ovplyvňuje choroba, lieky a podobne.

Pred olympiádou mal Tóth zápal holennej šľachy, po olympiáde sa mu ozvala znova a podstúpil operáciu. Nemohlo to byť príčinou?

Neviem, akú liečbu podstúpil, či ho napríklad ožarovali, alebo užíval nejaké lieky. K tomu sa musí vyjadriť on sám. Ak má však športovec taký zdravotný stav, že je nutné užiť zakázanú látku, musí požiadať o terapeutickú výnimku a podložiť to riadnou zdravotnou dokumentáciou. Pokiaľ viem, Matej Tóth nemal terapeutickú výnimku.

Sú biologické pasy stopercentne hodnoverné?

Výsledky z nich sú. Vzhľadom na to, že ide o nepriamu metódu dokazovania, ich nemusí zapríčiniť len zakázaná látka. U žien to môže byť tehotenstvo. Taktiež ochorenia súvisiace s krvným tlakom, anémiou a podobne. Bežné veci ich neovplyvnia. Okrem pobytu vo vysokej nadmorskej výške, ktorý vďaka zníženej hladine kyslíka pomáha tvorbe červených krviniek.

Tóth predsa pravidelne absolvuje vysokohorské sústredenia a pomáha si aj spánkom v hypobarickom stane…

Áno, lenže športovec pri každej dopingovej kontrole uvádza, či niečo podobné absolvoval. Všetko sa zapíše do protokolu. Adaptívny model by to zohľadnil. Takisto musí uviesť, ak z nejakého dôvodu dostal transfúziu krvi

Aká je percentuálna šanca, že olympijský víťaz očistí svoje meno?

Na Slovensku sme takýto prípad ešte nemali. Závisí to od toho, aké zdôvodnenie poskytne. Ak bude mať dôkaz, že jeho stav spôsobilo niečo mimo zakázaných metód a látok, šanca tam je.

Koľko športovcov sa dokázalo očistiť z nezrovnalostí v biologickom pase?

Známy je prípad českého cyklistu Romana Kreuzigera, ktorému to však trvalo dva roky. O iných neviem, no netvrdím, že takí neboli.

Ak by komisia neprijala jeho argumenty, aký trest mu hrozí?

Štandardne sú to štyri roky a odobratie titulov, ktoré vybojoval okolo termínu problematickej vzorky.

Prihliada komisia na minulosť a povesť športovca?

Ak bol športovec 10 rokov čistý a na jedenásty mu nájdu v tele steroid, dostane bez milosti štvorročný dištanc. To je ako pri spáchaní trestného činu.

Dva druhy biopasov

„Biologické pasy fungujú od roku 2009 a rozlišujeme dva moduly. Jeden je steroidný, druhý hematologický, ktorý skúma krv. Pri steroidnom sa odoberá moč a sledujú sa parametre v tele športovca, ktorých hladinu môže ovplyvniť prítomnosť zakázaných látok. V krvnom sa skúma hladina červených krviniek, nedozretých červených krviniek, objem krvi, krvnej plazmy a ich rôzne pomery. Na základe dlhodobého skúmania sa športovcovi nastavia horné aj spodné hranice. Každý má iné. Ak ich prekročí, má problém a musí túto odchýlku vysvetliť,“ priblížil Tomáš Pagáč.