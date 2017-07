FOTO Odtajnená kráska boxera Mayweathera sa bojí o život: Vyhrážajú sa mi smrťou!

Abi účinkovala v britskej televíznej mydlovej opere The Only Way Is Essex, kde vystupovali „skutoční ľudia v upravených situáciách“. Nakrúcala v roku 2013 počas sérií 8 – 10, ktoré mali v priemere takmer 1,4 milióna divákov. Mimo jej rodných Britských ostrovov ju však takmer nik nepoznal.

Všetko sa zmenilo, keď sa prevalilo, že už mesiace tajne chodí s Američanom Mayweatherom. Ten si koncom augusta zmeria sily s britským miláčikom Conorom McGregorom v rámci megamiliónového boxerského superzápasu.

Premotivovaní fanúšikovia McGregora jej nedávno hodili do domu tehlu, ktorou jej rozbili okno. Bol na nej odkaz „Je**ť Mayweatherovcov“. Taktiež ju pred pár dňami obťažovali na ulici traja výtržníci, ktorí na ňu kričali: „Ty plastiková troska! Mayweather zomrie!“ uviedol denník The Daily Star.

Po incidente s tehlou „bola zhrozená a otrasená. Keď vyšli von susedia, aby jej pomohli, dostala panický záchvat. Prišlo to náhle a nevedela, čo má robiť. Plakala a triasla sa,“ opísal jeden z jej kamarátov pre The Sun.

Napriek všetkému sa chystá podporiť na verejnosti amerického priateľa, keď sa 26. augusta postaví do ringu v Las Vegas proti jej krajanovi Conorovi McGregorovi, šampiónovi MMA.