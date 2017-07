Osudy slovenských športovcov: Z kráľovnej bielej stopy je dnes farmárka!

A vyzerá to tak, že ešte dlho nebude mať nasledovníkov. „Prvým problémom je prinútiť dnes deti vôbec niečo robiť. Druhým je finančná otázka a podmienky. Dnes sa robí nábor, my sme mali prirodzený výber a to je rozdiel,“ začala Betka. S lyžovaním začala, keď mala osem rokov. „Bolo to doma v záhrade na malom kopci. Z konzerv som mala bránky a okolo tých som behala. Tento šport ma zaujal, lebo som chcela behať a mať čísla. Tie sa mi najviac páčili,“ pokračovala.

Jej prvé veľké preteky neskončili slávne, hoci mala len 12 rokov. „Bolo to doma v Tatranskej Štrbe a zablúdila som. Nevedela som trafiť do cieľa,“ zaspomínala si Havrančíková. No neodradilo ju to a ďalej na sebe tvrdo makala a dostala sa až na vrchol. V ére najväčšej slávy konkurovala ruským hviezdam ako boli Smirnov a Lazutinová. Dokonca v rámci kamarátskych vzťahov spolu aj obchodovali a urobili viaceré kšefty.

„Im sa páčil kryštál z Jablonca a porcelán. Tak som im vždy na preteky niečo viezla. Od nich som dostala zlaté náušnice a prsteň. A ešte sme obchodovali s kaviárom a slaninou. Oni mi doniesli červený a ja im za to slaninu z nášho prasiatka.. Rusi ma rešpektovali, zobrali medzi seba i na pohár šampanského. Nesprávali sa nadradene ako Američania či Nórky,“ objasnila Bety. Tá dnes doma farmárči s mamou. Chová prasa, sliepky a má obrovskú záhradu, kde pestuje zeleninu a ovocie. „Som sebestačná, nič nekupujem,“ dodala.