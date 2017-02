O'Sullivan je poriadny kvietok: Životopis legendy snookru skrýva mnohé tajomstvá

Po nedávnom už siedmom prvenstve na turnaji Masters je aj nový rekordér prestížneho podujatia. Päťnásobného majstra sveta, ktorý si hraním snookru zarobil už takmer 9 miliónov libier, označujú za najlepšieho hráča, akého táto hra mala. Pomery, v akých vyrastal, ho však na podobnú dráhu nijako nepredurčovali. Ronnie vyrastal de facto v sex shope, keďže rodičia vo štvrti Soho prevádzkovali sieť obchodov s erotickým tovarom. Jeho otec skončil vo väzení za vraždu. Sám si vypestoval závislosť od alkoholu a marihuany, z ktorých sa neskôr liečil.

Nie je to bežný hráč snookru. Gule potápa extrémne rýchlo. Keď na majstrovstvách sveta 1997 zahral maximálny možný nábeh v jednej hre (147) bodov za rekordne rýchly čas – 5 minút a 20 sekúnd, Kevin Fontaine nazval tento okamih pre časopis Inside Pool najväčšou udalosťou snookerovej histórie. Prirovnal to k výkonu Rogera Bannistera, prvého človeka, ktorý zabehol míľu pod štyri minúty.

Ronnie hráva snooker dlhé roky. O to viac prekvapia jeho čerstvé slová. „Nikdy som si ho nevybral. Urobil to za mňa otec. Ako malého chlapca ma bavilo potápanie tých zvláštnych gúľ, ale ak by som hral futbal alebo golf, asi by som bol šťastnejší. Zažil v živote viac adrenalínu. Niekde v teréne, nie zavretý doma," cituje ho denník Daily Telegraph.

„Keď som mal desať, prišiel otec za mnou a povedal mi, že ak chcem robiť nejaký šport, musím v ňom byť najlepší na svete. A ja som chcel, čo znamenalo, že som sa musel prestať poflakovať po vonku," pokračuje 41-ročná legenda snookru.

Začal tráviť pri stole celé dni, vyhrávať turnaje. Nečakané uväznenie otca, keď mal 16 rokov, ho zabrzdilo len na chvíľu. „Takmer na deväť mesiacov som sa na to vykašľal. Našiel som si babu a užíval si. No keď otca pustili na kauciu, donútil ma znovu tvrdo makať a vyhrávať," spomínal O'Sullivan.

Otca neskôr usvedčili aj z vraždy. Vo väzení strávil za bitku v nočnom klube v Chelsea s tragickými následkami 18 rokov. Ronnie sa po tom, čo ho odviedla polícia, ešte viac zameral na snooker. „Pomáhalo to otcovi v base. Vedel som, že tam je sám. No keď ma mohol vidieť v televízii, hovoril, že je to to isté, ako keby som ho prišiel navštíviť. Tak som sa snažil. Nemohol som prestať, aj keď som tú hru niekedy nenávidel. Nemohol som mu to urobiť," priznáva.

Depresiám sa však O'Sullivan nedokázal vyhnúť. Prispieval k nim určite aj fakt, že jeho sicílska mama Maria otca opustila, keď bol Ronnie ešte tínedžer. Aj ona si okúsila život za mrežami. Zavreli ju za daňové podvody.

Je jasné, že od pokojného detstva mal O'Sullivan poriadne ďaleko. Dokázal s však s problémami popasovať. Dnes má veľký fanúšik Arsenalu tri deti a popri tréningoch snookru stíha aj písať. Je to len pár dní, čo sa na pultoch kníhkupectiev ocitol jeho nový román Framed, kriminálny román z podsvetia nechválne známej londýnskej štvrti Soho, kde Ronnie vyrastal. „Tá kniha je tak trochu zrkadlom môjho života. Všetko sa odohráva v prostredí, v akom som vyrastal," tvrdí Ronnie.