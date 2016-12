Otcovi Petry Vlhovej po šokujúcom kroku asociácie došla trpezlivosť: Urobili nám to naschvál!

Dôvod? Generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa deň pred Vianocami obrátil na reprezentantky emailom, v ktorom im oznámil, že im predlžuje termín na doručenie podpísaného štatútu reprezentanta do 27. decembra. Dovtedy ho mali podpísať, a to bez výnimky. Napokon tak neurobili, ani pod hrozbou, že im SLA stopne účasť na sveťákoch. Na čo má aj právo. Otec našej Petry Vlhovej zdupľoval, čo už pred pár dňami na margo tejto šokujúcej situácie povedal jeho súputník na lyžiarskych svahoch Timotej Zuzula, otec Veroniky Velez Zuzulovej. „Nepodpíšeme ten štatút. Ja si myslím, že v slušnej a korektnej spoločnosti by mali byť na dohodu a podpis zmluvy dve spokojné strany,“ spustil Igor Vlha.

Spomínaný štatút je už niekoľko sezón pre našich reprezentantov doslova nočnou morou, ktorou ich SLA straší. „Trošku ma mrzí, že sme si nesadli už v máji. Ja si myslím, že toto bolo vytiahnuté zámerne. Je to rukopis pána Mersicha,“ myslí si Igor Vlha. Aj on si uvedomuje, že SLA môže našim skvelým lyžiarkam narobiť problémy, ale ustúpiť nechce. Zároveň však verí, že konečne vyhrá zdravý rozum. „Sadneme si s nimi ešte po Flachau. Je tu štátna reprezentácia a štátny záujem. Som trošku z toho mimo aj ja. Žiaľbohu, je to tak, že jedine ako vieme na tieto veci reagovať sú naše výsledky,“ doplnil Vlha.

Spomínaný štatút je pomaly už rok čo rok problém. Už v minulosti ho naši lyžiari nechceli podpísať. Dôvodom sú totiž viaceré kontroverzné body. Pre našich reprezentantov je až nelogicky nevýhodný pre našich reprezentantov. „FIS nezmenil pravidlá, ale v našom štatúte sú zmenené. Štatút má niekoľko naviac a nezmyselných bodov. Potreboval by som ich vysvetliť. Preto sme to nepodpísali a v danom stave ani nepodpíšeme,“ vysvetľoval Vlha.

Spolu so Zuzulom či Žampom svoje deti dostali na vrchol najmä vďaka vlastným peniazom. Ani teraz nik z tejto trojice nežije zo štátnych peňazí. „Toto nám spravili aj vlani pred sveťákom v Jasnej. Žiaľbohu ako povedal pán Repka, máme problémové baby. Ale oni robia výsledky a za naše peniaze, za moje či Timoteja Zuzulu,“ dodal Vlha.