Otec Veroniky Velez Zuzulovej priznal ťažké začiatky: Vysmievali sa nám!

Ako si dnes spomína na priekopnícku prácu? „Keď sa končil socializmus, ešte boli tréningové centrá mládeže, no náš klub tam nechceli, ani nás neprijali. No ja som z toho až taký problém nerobil. Hľadal som trošku inú cestu, orientoval som sa tam, kde bol šport na vysokej úrovni, a odtiaľ som čerpal skúsenosti. Smiali sa nám, že sme z kukuričných polí a čo tu hľadáme. My sme v Bratislave nemali tréningové centrum mládeže, bolo nám to jedno. No deti z Bratislavy, ktoré sme mali v klube, boli v každých pretekoch na Slovensku v najlepšej trojke," cituje Zuzulová slová v obsiahlom rozhovore Denník N.

Prvého zadosťučinenia sa dnes uznávaný lyžiarsky odborník dočkal, keď sa Veronika kvalifikovala do druhého kola Svetového pohára. „Potom, keď vyhrala Európsky pohár. Prichádzalo to postupne. V sedemnástich už bojovala vo Svetovom pohári a už to nepustila," pokračoval.

Časy, keď Zuzulovci kupovali za pár šilingov lyže z rakúskych požičovní sú už dnes minulosťou. Meno Zuzula má vo Svetovom pohári cveng. Zuzula už nemusí robiť príležitostné práce, ako v tých časoch. „Mimo sezóny, keďže som nemal stále zamestnanie, som robil výškové práce. Natieral komíny, plechoval kostoly. A všetko potom minul v zime," vraví 58-ročný Timo.