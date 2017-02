Otvorená spoveď Petra Sagana: Prečo som ušiel zo Slovenska do daňového raja

„Už som bol unavený z bývania po hoteloch. Začínalo ma to vyčerpávať. Byt v Monaku bude moja základňa. Oplatí sa to. Kvôli počasiu, tréningu aj pokoju,“ priznal Sagan novinárom ešte v roku 2013 po odovzdávaní cien Zlatý pedál pre najlepšieho slovenského cyklistu. Dvojnásobný majster sveta už tri roky obýva Monacké kniežatstvo.

Sagan na jednej strane tvrdí, že druhý najmenší štát na svete mu vyhovuje kvôli tréningom a pokoju, no na druhej strane je Monaco známym daňovým rajom, kde svoje útočisko našli aj mnohé iné športové hviezdy či celebrity z modelingovej a hereckej brandže. Cudzinci tu nemusia platiť dane zo mzdy, čiže náš cyklista pri ročnom plate 6 miliónov eur ušetrí nemalú sumu.

Od novej sezóny oblieka Sagan dres tímu Bora-Hansgrohe a svoje premiérové preteky absolvoval na druhom konci zemegule v Austrálii. Na Tour Down Under Sagana vyspovedal novinár Dave Everett z cyclingtips.com a z nášho športovca dostal množstvo zaujímavostí, pričom niektoré z jeho výrokov zhrnul do svojich myšlienok. S 27-ročným jazdcom preberal aj tému jeho monackého bydliska.

„Veľkou zmenou pre Petra je to, že sa vyhýba Slovensku, pretože preferuje svoju základňu v Monaku,“ píše austrálsky novinár a Saganov presun trvalého bydliska z rodnej Žiliny do raja celebrít a milionárov odôvodňuje viac-menej rovnako, ako to už Sagan povedal pred tromi rokmi. Hlavnú úlohu zohrávajú stabilné počasie a pestrá paleta možností na trénovanie na cestách v monackom okolí. Najmä kvalita vozoviek sa s tými slovenskými dá iba ťažko porovnávať.

Pre Sagana je ale dôležité, že v Monaku je len jedným z mnohých, pretože všade naokolo má slávnych susedov, ktorí sú v globálnom merítku ešte populárnejší, čo zaručuje Slovákovi istú dávku anonymity. Ak by mal žiť aj naďalej na Slovensku, len ťažko by sa pohyboval voľne po uliciach. Sám priznal, že do slovenských potravín už nevkročil päť rokov, pretože by sa v podstate musel odfotiť s každým, na koho by narazil.

„V Monaku nie je zďaleka najslávnejší, pretože toto miesto je obľúbenou destináciou hollywoodskych hviezd a „áčkových“ celebrít z celého sveta, ktoré sem prichádzajú na svojich jachtách, užívajú si v luxusných hoteloch alebo svojich prepychových apartmánoch. Preto mu jeho relatívna sláva umožňuje určitý stupeň anonymity,“ tvrdí Everett.

V monackých uličkách môže byť Sagan skutočne ľahko prehliadnuteľný, no na Slovensku by sa jeho prípadná prechádzka ulicami rodnej Žiliny rýchlo zmenila na „peklo“. O miere globálnej popularity čo to prezrádzajú práve slová samotného cyklistu. „Na Slovensku som slávny, hoci tam netrávim veľa času. Na druhú stranu si však nemyslím, že mimo mojej krajiny som populárny,“ priblížil Sagan.