Pamätáte si naolejovaného športovca z Ria? Nad jeho zmenou športu krútia všetci hlavou

Už 33-ročný Pita bol hviezdou otváracieho ceremoniálu v Riu. Hovoríme o tom naolejovanom polonahom vlajkonosičovi, ktorého zábery v lete obleteli celý svet. Syn tongského otca a austrálskej matky chce o dva roky štartovať na ZOH v behu na lyžiach.

Možno sa s bežkami na nohách nedoláme toľko ako za roky pri taekwonde, ktoré robí od svojich piatich rokov. Taufatofua si už šesť ráz zlomil nohu, tri razy natrhol väzy, tri mesiace strávil na invalidnom vozíku a takmer rok chodil s barlami.

Pita ešte lyžovať nevie, no podľa serveru sports.yahoo.com to myslí s ďalšou olympiádou celkom vážne. Na budúci mesiac sa chystá naberať skúsenosti v Nemecku. „Rozhodol som sa tak preto, aby som inšpiroval ostatných. Aby prestali žiť komfortne a vyskúšali niečo kompletne nové. Trochu ma to celé desí, ale práve to je to, čo ma na tom láka. Nemá zmysel báť sa kritiky či zlyhania. Dôležité je vyskúšať to," tvrdí ambiciózny Polynézan, keďže kráľovstvo Tonga tvorí 169 ostrovov v Polynéziii. Obývaných je však len 36. Žije na nich spolu 105-tisíc obyvateľov, ktorí sa zatiaľ dočkali jedinej olympijskej medaily. V roku 1996 v americkej Atlante vybojoval boxer Paea Wolfgramm striebro.

Taufatofua sníva o zlato a je mu vraj jedno či bude z taekwonda alebo z lyžovania. Zatiaľ však na OH nevyhral ani jediný zápas. V Riu vypadol Pita hneď v prvom kole, keď si z neho Iránec Sajjad Mardani spravil trhací kalendár. Taufatofua prehral 1:16. „Je pravda, že sú tu pretekári, ktorí už majú toho odjazdeného veľa, ale mám pred sebou celý rok na prípravu. Budem sa snažiť posúvať svoje limity po mentálnej aj fyzickej stránke. A cítim sa naozaj dobre," dodal sebavedome.

Jeho najväčším problémom asi budú financie. Kým taekwondo sa dá trénovať všade, so snehom bude problém. „Ísť za ním bude moja najväčšia výzva, no dúfam, že si s ňou poradím," vraví.