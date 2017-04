Peter Sagan sa zamýšľa nad budúcnosťou cyklistiky: Svojím odkazom prekvapil!

Dvojnásobný majster sveta sa z nevydarených pretekov snaží nerobiť ťažkú hlavu. „Nemôžete zmeniť to, čo sa už stalo. Proste to tak je. Sú veci, ktoré vás môžu frustrovať, ale nie cyklistické preteky. Je to v poriadku. Jeden rok je dobrý a ďalší možno horší, ale toto je život. Stále máme osem mesiacov sezóny, nie je čas rozmýšľať nad minulosťou,“ zamyslel sa Sagan v rozhovore pre portál cyclingnews.com.

So svojimi výkonmi je spokojný, no s výsledkami už menej. Jeho dominancia v záverečných šprintoch pretekov dospela až do fázy, keď sa zo slovenského cyklistu stala doslova štvaná zver. Súperi radšej prehrajú a nebudú so Saganom spolupracovať, akoby ho mali vidieť vyhrať, čo nielen Petra rozčertilo. Líder tímu Bora-hansgrohe sa na nelogické kroky niekoľkokrát posťažoval, teraz však reaguje s chladnou hlavou.

„Nie, mohlo to byť horšie,“ odpovedal po čase tradične s nadhľadom na otázku, či má pocit, že súperi radšej jazdia proti nemu, ako keby mali jazdiť svoje preteky. Agresívny spôsob jazdy súperov je vraj súčasťou toho, ako sa cyklistika mení. „Cyklistika sa každý rok mení naozaj rýchlo. Od roku 2010, odkedy som profesionál, je každým rokom iná. Raz je to lepšie, inokedy horšie. Uvidíme, kam nás to celé posunie v priebehu piatich rokov," dodal.

Na Tour de France pôjde Sagan s tradičnými ambíciami - získať zelený dres. Ak sa mu bodovaciu súťaž podarí vyhrať, vyrovná sa Erikovi Zabelovi, ktorý zakončil najslávnejšie preteky v zelenom šesťkrát po sebe. "Keď pôjdem na Tour, každý bude odo mňa očakávať, že získam ďalší zelený dres. Prečo iné by som tam šiel, ak by som to nechcel dokázať?" hovorí slovenský pretekár.

"Každý rok je iný, každý rok sú v tejto súťaži motivovaní noví cyklisti. Uvidíme po prvých 10-15 dňoch, ako sa to vyvinie. Potom budem vedieť, či som stále v hre alebo nie."