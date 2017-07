Peter Sagan prehovoril o zmene svojho účesu: Prečo som išiel dohola!

Nový začiatok. Po Tour de France išli dlhé vlasy dole a Peter Sagan prekvapil holou hlavou. Fanúšikovia začali okamžite špekulovať, čo bolo dôvodom tak výraznej zmeny imidžu v podaní dvojnásobného majstra sveta.

Práve na jeho nový zostrih smerovala jedna z otázok v cieli 1. etapy Okolo Poľska. Peter na ňu odpovedal krátko a jasne: „Prišiel čas na zmenu.“

Vzápätí pokračoval: "To, čo sa udialo na Tour de France, na to som už zabudol. Už som o tom hovoril dosť. Teraz sa teším na ďalšie etapy v pretekoch Okolo Poľska. Sú to moje prvé preteky po trojtýždňovej prestávke, uvidím, ako na tom som. Víťazstvo v prvej etape vnímam pozitívne. Je veľmi pekné, že tu môžem byť so všetkými tými skvelými fanúšikmi. Slovenskí a poľskí priaznivci sú famózni. V pretekoch som cítil mnoho pozitívnej energie" povedal novinárom Peter Sagan.

Neskôr na svojej facebookvej stránke napísal: "Som veľmi šťastný, že som späť v súťažnom tempe a hneď s víťazstvom. Chcem sa poďakovať tímovým kolegom, ktorí dnes odviedli skvelú prácu. Myslím si, že dnes to bolo naozaj ukážkové, bolo to pre mňa dôležité vyhrať. Špeciálne sa chcem poďakovať celému tímu, nášmu manažérovi Ralphovi Denkovi a ďalším, ktorí za mnou stáli a celý čas ma podporovali po udalostiach na Tour de France. Už je to minulosť a my sa chceme sústrediť na naše výkony na Okolo Poľska. Najskôr však treba osláviť dnešné víťazstvo."