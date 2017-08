Peter Sagan prekvapil fanúšikov nečakaným krokom: Rozšíril svoju rodinu!

„Som rád, že vám dnes môžem predstaviť môj oficiálny fanklub, ktorý vznikol ako prejav vďaky pre vás všetkých, mojich fanúšikov, za to, že mi od čias, keď som ako mladý jazdec vstúpil do pro-pelotónu, prejavujete neskutočnú podporu. Bez vás by som nebol tam kde som,“ prihovoril sa Sagan fanúšikom na facebooku.

Potom ich vyzval, aby sa pridali do saganovskej rodiny. „Kliknite na www.petersaganfanclub.com a pridajte sa do našej rodiny! Pripravili sme pre vás špeciálne ponuky, zaujímavé materiály a veľa iného!,“ napísal pod k príspevkom s grafikou svojej podobizne.

Dvojnásobnému majstrovi sveta sa výrazná podpora fanúšikov zíde, presne o mesiac 24. septembra bude útočiť na tretí titul svetového šampióna v rade, čím môže dosiahnuť zlatý hetrik. Majstrovstvá sveta sa konajú v nórskom Bergene.

FOTO Luxus Petra Sagana: Takto si žije cyklistický kráľ!

FOTO Našli sme luxusnú rezidenciu Sagana v Monaku: Pozrite, koľko za ňu vysolil!

FOTO VNÚTRI Peter Sagan na pohrebe svojho kolegu: S manželkou by ste ho možno ani nespoznali!

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!