Peter Sagan o Športovcovi roka: Maťo si víťazstvo zaslúži, olympiáda je najviac

V ankete ste skončili druhý, ako to vnímate?

V prvom rade som veľmi rád, že som sa tohto podujatia mohol zúčastniť, pretože som mal na programe veľa vecí. Napokon sa mi podarilo uvoľniť sa. Vyhral som hlasovanie u ľudí, tu som bol celkovo druhý za Maťom Tóthom. Neprekáža mi to, každý sme dobrý v tom, čo robíme. Maťo vyhral zlato na olympiáde, najväčšom podujatí pre športovca, čo môže dosiahnuť. Myslím si, že hlasovanie dopadlo dobre a som hrdý, že som mohol byť druhý. Znova (smiech)

Pre slovenský šport to bol mimoriadne úspešný rok, vnímate aj v tejto súvislosti druhé miesto ako úspech?

Určite áno. Bol to olympisjký rok a očakávali sa úspechy najmä v Riu. Mne sa to tam príliš nepodarilo, aj keď som sa pokúsil. Som rád, že som sa dostal do prvej trojky.

Čo urobíte pre to, aby ste boli Športovcom roka 2017?

Budem bicyklovať. (úsmev)

Pri odovzdávaní diváckej ceny ste si to na pódiu režírovali sám, pripravovali ste si to?

Nemal som žiadne pokyny, čo robiť, alebo hovoriť. Keď mám ďakovať ľuďom, vďaka ktorým som na javisku, zavolám ich za mnou. Prečo by som im mal ďakovať len ústne? Chcel som im tým vyjadriť vďaku.

Na Zlatom pedáli vravel váš otec, že sa už na vás veľmi teší. Budete tráviť sviatky s rodinou?

Som rád, že sa mi to podarilo zladiť tak, aby sme sem prišli celá rodina. Nie som s nimi často, trávim čas vo svete. Na Slovensko sa vraciam najmä preto, aby som bol s rodinou. Vynechávam dosť veľa akcií s verejnosťou a chcem byť najmä s nimi. Vianoce budem tráviť s najbližšími.

Všetci športovci, ktorí ste tu v SND, ste veľmi úspešní vo svojich disciplínach. Vymenili ste si už nejaké tipy?

Na to by trebalo viac času, nielen počas pózovania na fotkách. Uvidíme, keď vyjdeme von zo sály.

Napodobniť rok 2016 bude veľmi náročné. Čo máte v pláne v nasledujúcej sezóne?

Dokonca by som povedal, že nemožné. Každý rok je však iný. Aj vlani som si myslel, že obhájiť úspechy bude nemožné a podarilo mi dosiahnuť ešte viac. Uvidíme, čo nám život prinesie. Mali by sme sa tešiť najmä z maličkostí, nie z veľkých vecí.

S tímom BORA-hansgrohe ste absolvovali prvé sústredenie, aké sú vaše dojmy?

Sme veľmi dobrý kolektív. Tím mi umožnil, aby som si priniesol svojich ľudí – masérov, mechanikov, športových riaditeľov a jazdcov. Cítim sa tam ako doma, nie ako v cudzej stajni. Stále musíme šliapať do pedálov a základné veci zostávajú rovnaké. Prostredie je domovské, uvidíme, čo nám prinesie ďalší rok.

Opäť sa vám podarilo zaujať aj odevom, splnil účel?

Obliekol som si to, čo som mal nachystané. Musím sa za to poďakovať mojej žene Katke.