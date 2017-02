Petra Vlhová pred MS prezradila na čo má slabosť. Jedla by som ich každý deň!

Ako ste sa pripravovali na MS vo Švajčiarsku?

Boli sme v Taliansku, kde sme trénovali so Švédmi. Bola tam aj Frida Hansdoterová. Myslím si, že sme absolvovali veľmi dobrý tréning.

Zajtra sa predstavíte po boku vašej kolegyne a kamarátky Veroniky Velez Zuzulovej spolu s bratmi Žampovcami v tímovej súťaži. Trénovali ste na túto zaujímavú disciplínu?

Švédi majú štart, na ako som štartuje paralelný slalom, tak som si to skúšala. Od Štokholmu som to nejazdila. Snažila som sa jazdiť predovšetkým slalom a „obrák“.

Adam Žampa má problémy a čakajú nás silní Nemci. Zmení to váš postoj k samotným pretekom?

Určite, pôjde naplno, tak ako vždy.

Prvýkrát sa Slovensko predstaví v najsilnejšom zložení, kto bude v našom družstve šéfom?

Ak budeme štartovať aj s Adamom, všetci štyria sa budeme navzájom ťahať. Samozrejme z nás všetkých z tímu je najlepšia Veronika Velez Zuzulová.

Takže bude našou kapitánkou?

No určite bude mať to prvé tímové slovo. Tímová súťaže je pre mňa skvelé vec aj z toho pohľadu, že ja jazdím počas Svetového pohára sama za seba, ale tu aj keď človek urobí chybu, môže niekto za toho druhé potiahnuť. Preto sa takýmto pretekom veľmi tešíme.

Čo hovoríte na kopec v St. Moritzi

Kopec nie je až tak ťažký, ale veľakrát to býva tak, že aj tie ľahšie sú skôr tie ťažšie. Je tam rovina, čo je moja slabina. Pracovali sme na tom. Trať je super a aj počasie.

Toto sú tretie vaše MS, ale teraz prvýkrát od vás verejnosť očakáva viac. Cítite zodpovednosť?

Zvykla som si už na to. Ja to neriešim. Možno verejnosť očakáva niečo úžasné. Čo môžem zaručiť, je to, ž pôjdem na 120 percent, budem sa snažiť a bojovať.

Skúste konkrétnejšie. V obrovskom slalome si na čo napríklad trúfate?

V „obráku“ by som chcela byť do top desať. Ak mi vyjdu obidve jazdy, tak by som tam mohla byť. Viem, že na to mám.

A slalom?

Každý z prvej sedmičky chce medailu a môže ju získať. Všetci budú bojovať, uvidíme ako to napokon dopadne.

Vy ste v St. Moritzi už pretekala, ale nedopadlo to najlepšie. Ako sa pozeráte na kopec, na ktorom sa pôjdu MS.

Máte pred MS nejaký špeciálny talizman?

Ja tieto veci nepreferujem. Ja si len tak žijem a chodím po pretekoch.

Vašim trénerom je Livio Magoni, ktorý je Talian. Veľmi rýchlo sa naučil po slovensky. A čo vy po taliansky?

Ako by som to povedala. Môj tréner vie viac po slovensky ako ja po taliansky. No už som sa dala počuť, že sa pokúsim naučiť po taliansky, pretože vďaka tomu, že mám trénera Taliana, tak má viacej fanúšikov a pribudli aj z tejto krajiny. Kvôli nim sa preto chcem v taliančine zdokonaliť.

A čo vy a Taliansko?

Ach, Taliansko, majú tam veľmi kvalitné jedlo. Milujem ich cestoviny. Kebyže môžem jem ich každý deň.

Máte aj nejakú obľúbenú špecialitu?

Špagety carbonara, to je moja top špecialitka.