Petra Vlhová strieda chlapov po svojom boku: Iba jeden ju však nosí na rukách

Petrin brat je od začiatku neodmysliteľnou súčasťou jej tímu. Na papieri má síce funkciu asistenta trénera, no je to on, kto režíruje väčšinu vecí a je pravou rukou našej talentovanej lyžiarky. Ak počujete na štarte v priamom prenose, že niekto kričí z malej búdky, je to práve Boris, ktorý hecuje Petru za ďalšími bodmi do Svetového pohára.

„Som pre Peťu aj psychická podpora. V tíme musí byť niekto z rodiny. Aj tie najväčšie hviezdy tam majú niekoho blízkeho. Zostávam však robiť aj v rodinnej firme,“ prezradil Boris Vlha, ktorý s lyžovaním skončil v mladosti aj pre veľké finančné náklady.

Keďže Petin otec Igor vedie spomínanú rodinnú firmu a zarába peniaze na chod tímu, Boris je tým mužom, ktorý dozerá a vybavuje všetko podstatné. „Keď treba, tak ju aj na rukách alebo na chrbte odnesiem,“ so smiechom dodal Boris, ktorý nám to názorne predviedol počas tréningu pred včerajším slalomom vo Flachau (skončil sa po uzávierke tohto vydania).