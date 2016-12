Petra Vlhová únavu z nabitého programu necíti: Vyznanie fanúšikom poteší

Celé Slovensko bude sledovať vaše vystúpenie v slalome. Je to pre vás motivujúce, alebo zaväzujúce?

Motivujúce. Ja osobne cítim, že máme strašne veľa fanúšikov na Slovensku. Sú ľudia, ktorí nás chcú vidieť. My sme len radi. My sa budeme snažiť im ukázať, čo je v nás. Nech príde každý, má byť pekne.

Máte za sebou dva obráky, v druhom ste skončili trinásta. Toto číslo sa považuje za nešťastné...

Trinástka je pre mňa šťastná. Ja to takto neberiem. Som do 15. miesta mám ďalšie body. Snažím sa to brať pozitívne. Mohlo to byť aj lepšie, keďže prvé kolo som išla konečne dobre. Mohla som sa ešte zlepšiť, ale nestalo sa tak. Nevadí. Mám ďalšie preteky za sebou. Je to super. Stále bodujem. To je najdôležitejšie.

Jazdili ste vo veľmi zlom počasí. Ako sa s tým dá vyrovnať?

Každý má rovnaké podmienky. Bolo to však naozaj ťažké, hore husto snežilo a navyše veľmi silno fúkalo. Snažila som sa to neriešiť a chcela som ísť bojovať. Zhoršila som si nejaké miesta. Som smutná z toho, ale snažím sa to brať pozitívne, že mám ďalšie body.

Čo by vás potešilo v dnešnom slalome?

Mne dlhšie trvá kým sa rozjazdím. Včera som veľa jazdila u mňa je to tak, čím viac jazdím tým je to lepšie. Prvé kolo bolo dobré, druhé horšie. Myslím si, že v slalome to môžem vylepšiť.

Čo bude rozhodujúce?

Ma prestať v noci snežiť. Možno sa to zlepší a hlavne ísť prvú jazdu dobre a ísť naplno neriešiť čo bude a nebude.

V Semmeringu odjazdíte troje preteky. Necítite už teraz únavu?

Ja chcem takto pretekám teraz nie, ale až keď prestanem jazdiť vtedy príde únava. Jazdím dve disciplíny a je to ozaj náročné, ale v lete som veľmi veľa trénovala a sily mám dosť. Len dobre zregenerujem a bude to ok.

Čo vám pomáha?

Beriem doplnky, nič nerobím a oddychujem. Niekedy to však nevyjde, pretože ihneď sa niekam presúvame.