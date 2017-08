Pistoriusa prepustili z väzenia! Prečo dostal vrah krásnej priateľky opušťák na slobodu?

Šesťnásobný paralympijský víťaz tak opustil brány väzenia druhýkrát v krátkom čase. Najprv to bol prevoz do nemocnice, kam zamieril po tom, čo mu boli diagnostikované problémy so srdcom, a teraz dostal "opušťák" na pár hodín. Dôvod bol pre Pistoriusa iste veľmi smutný, išiel totiž na pohreb svojej babičky.

Juhoafričan si odpykáva šesťročný trest za to, že na Valentína v roku 2013 zastrelil svoju partnerku v kúpeľni. Išlo o niekoľko rán, ktoré krásnu blondínu stáli život, no Pistorius sa na súde obhajoval tým, že sa domnieval, že ide o zlodeja.

O rok a pol neskôr mu súd vymeral spomínaný trest, ktorý klasifikoval ako zabitie z nedbanlivosti. Oscar Pistorius si ho neskôr odpykával v dome strýka v meste Pretoria, no následne žaloba žiadala pre neho trest na 15 rokov a bol umiestnený do väznice.