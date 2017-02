Po zisku medaily sa chcela dobrovoľne zabiť. Teraz odkazuje: Ešte zabojujem!

„Dokončím, čo som si v Riu predsavzala, a už chcem len jediné: Zomrieť!“ vyhlasovala Vervoortová pred paralympiádou. „Keď sa vrátim z Ria, tak končím so športovaním. Následne prehodnotím, čo som prežila a dám do posledných chvíľ na tomto svete všetko,“ pokračovala.

Dôvod bol zrejmý. Od 15 rokov trpí degeneratívnym ochorením chrbtice a je to stále horšie. „Pri škaredom počasí nespím celé dni. Morfium a válium proti bolesti zabíjajú moje svaly, rozožierajú ma zvnútra. Každý rok je to horšie a horšie. Pomaly slepnem, a vidím už len na 20 percent,“ opisovala strasti.

Na športovom poli sa belgickej atlétke podarilo uspieť, v pretekoch na 400 metrov v jazde na vozíčku získala striebornú medailu. Bola pripravená aj odísť z tohto sveta, v roku 2008 podpísala rozhodnutie o eutanázii, ktorá je v Belgicku povolená. Toto rozhodnutie si však prednedávnom rozmyslela.

„Nech sa stane čokoľvek, užívajte si každú chvíľu života. Verte v samých seba a to, že môžete dosiahnuť čokoľvek. Ja tu budem naďalej, budeme teda bojovať spoločne,“ odkázala priaznivcom.

Nič na tom nemenia ani komplikácie, ktoré ťažko skúšanú Marieke postretli v uplynulých dňoch. „Sladké sny z nemocnice! Neviem to tu lepšie popísať. Od štvrtka do nedele som spala v kvázi kóme po vážnej infekcii močového mechúra. Keď som sa prebrala z bezvedomia, ani som nevedela ovládať môj mobil. Bolo to zvláštne,“ prihovorila sa Vervoortová na oficiálnej fanúšikovskej stránke na Facebooku.

Jej slová len potvrdili, že stav sa jej ani náhodou nelepší, skôr naopak. Správu z nemocnice v mestečku Diest však zakončila s optimizmom: „Dúfam, že čoskoro mi bude lepšie. Začínam byť super rozmaznaná z ošetrovateľskej starostlivosti tohto top tímu.“