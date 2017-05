Pozoruhodný príbeh Kličkovho premožiteľa: Joshua vďaka boxu nezhnil v base

Joshua mal ťažké detsvo. Ako tínedžer sa odsťahoval z maminho bytu a poflakoval sa s kamarátmi. Zvykol sa zapliesť do pouličných bitiek. Po jednej z nich skončil na dva týždne vo väznici v Readingu. „Vnútri je plno idiotov a vtedy som si uvedomil, s kým sa vlastne zapodievam. Bol to pre mňa budíček,“ priznal šampión pre Daily Mirror. Za trest dostal elektronický náramok na 14 mesiacov. „Nebyť boxu, bol by som za mrežami asi doteraz,“ pokračoval Anthony.

Opletačky so zákonom mal aj v roku 2011. Polícia ho zastavila za rýchlu jazdu a v jeho taške našli marihuanu. Našťastie, dostal len podmienku. Dnes Joshuu oslavujú ako britského hrdinu, no všetko mohlo byť inak. Hoci sa narodil vo Watforde, obaja rodičia majú nigerijský pôvod. „V roku 2007 sa chcel dostať do nášho výberu na olympijské hry 2008 v Pekingu. Nedostal však šancu, a tak odišiel sklamaný späť do Európy,“ uviedol nigérijský boxer Okorodudu.

Anthony potom pod britskou vlajkou vyhral na OH 2012 v Londýne svoju váhovú kategóriu. „Ak by mu povolili bojovať za našu krajinu, bolo by to nigérijské zlato a nie britské,“ lamentoval Okorodudu. Joshua mal vtedy za sebou len pár mesiacov tréningu. „V tom čase nebol dosť dobrý,“ obhajoval rozhodnutie jeden z členov komisie Nwankpa.