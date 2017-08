Prekliata Vuelta: Jazdcov Saganovho tímu zrádza žalúdok. Bude im variť Peter?

Slovenský cyklista Bory-hansgrohe Michael Kolář sa veľmi tešil na svoju prvú Grand Tour. Jeho dobrá nálada však dlho nevydržala. Sobotňajšiu tímovú časovku síce zvládol, ale v druhý deň podujatia musel odstúpiť. Nikto nepochybuje, že by 201-kilometrov dlhú etapu z Nimes do Gruissan zvládol, do cesty sa mu postavil nečakaný a hlavne neželaný súper.

„Bohužiaľ stratili sme Michaela Kolářa. Počas etapy mal problémy so žalúdkom a musel ukončiť účinkovanie na Vuelte,“ oznámil po druhej etape športový riaditeľ Bory André Schulze. Lenže slovenský cyklista nie je jediný z nemeckej stajne, kto musí zápasiť s problémami tráviaceho traktu. Okrem iných aj legendárny Španiel Alberto Contador, pre ktorého je to labutia pieseň na podujatiach Grand Tour.

V utorok v prvej horskej totálne vybuchol aj líder tímu pre celkovú klasifikáciu Rafal Majka. Poliak po vypadnutí z Tour de France sľuboval útok na prvé pozície. „Už v pondelok som trpel žalúdočnými problémami a dnes som počas etapy nedokázal dať nič do úst. Nemal som žiadnu energiu v nohách a každý kilometer ma strašne bolel. Možno som stratil šancu na víťazstvo v celkovej klasifikácii, ale Vuelta sa ešte neskončila,“ povedal v utorok vrchár Majka. Populárny Rafa vo štvrtej etape nedokázal držať krok s balíkom. Momentálne na lídra Froomea stráca viac ako šesť a pol minúty.

Problémy so žalúdkom hlásil zo Saganovho tímu aj ďalší poľský cyklista Pawel Poljanski. Zdá sa teda, že tieto problémy budú väčších rozmerov ako len u jednotlivcov. Najčastejšie sa skloňuje zlá strava či nehostinné podmienky v kuchyni. No Bora ako svetový výrobca kuchynských zariadení by nemal mať s tým problém. Ak je chyba v kuchárovi, tak ho môže vystriedať Peter Sagan. Dvojnásobný majster sveta nakrútil niekoľko videí o varení. Či však varil on, je otázne....