Prepustený olympionik Jagnešák EXKLUZÍVNE prehovoril: Takéto slová by ste nečakali!

Zavreli vás ako jedného z členov mafiánskej skupiny takáčovcov. Čo si o tom myslíte?

Nepoznám ich. Aj oni sa ma pýtali, kto som, čo tam robím. Nie som žiadny takáčovec.

Ste bývalý policajt. Naozaj nikoho z nich nepoznáte?

Pána Kudličku som poznal ako policajt. Dával som mu pokutu. V živote sme spolu netelefonovali, nie sme spolu na žiadnej fotke. Dnes ho pozdravím, ale žeby mi dával úlohy alebo by som s ním chodil na kávu, to určite nie. Nikto mi to nemôže dokázať. Nie som žiadny takáčovec ani žiadna skupina. Som na pravej strane Dunaja, oni kráčajú po ľavej a mafiáni sú ľaváci.

Eskortovali vás policajti po razii vo vašom dome pred dvomi týždňami.

Nebolo to nič príjemné, ale som bývalý policajt a viem, ako tieto veci prebiehajú. S policajtmi som spolupracoval a musím povedať, že boli od začiatku féroví a slušní.

Väzenie je však pre každého prvýkrát šokom. Aké to tam bolo?

Cítil som sa ako kozmonaut Armstrong na Mesiaci.

Ako to myslíte?

Keď prišiel Armstrong na Mesiac, tak nebol človek, ale kozmonaut, plnil nejakú úlohu. Keď si väzeň, tak zavrú brány a si jednoducho tam. Tak som sa aj cítil. Sú tam iné pravidlá, iná rétorika. V živote je to tak, že ak ti niekto hodí poleno pod nohy, tak s tým musíš žiť a robiť všetko pre to, aby si prežil.

Čo ste v cele vlastne robili?

V prvom rade som si v nej urobil rajóny, vyčistil som si ju poriadne. Potom som napríklad čítal. Mojím najlepším kamarátom sa stali úryvky od Tibora Eliota Rostasa. Počas pobytu vo väzení som aj schudol, pretože som tam cvičil. Urobil som tam stovky kľukov. Bol som sám v cele. Mali sme hodinu na vychádzky.

Registrovali, že ste aj známy športový funkcionár a športovec?

Bol som ku každému slušný. Dodržiaval som, čo som mal. Nemal som žiadnu výnimku, že som športovec. Bol som tam pre niečo, nezaujímalo ich prečo. Správali sa ku mne slušne. Musím povedať, že polícia urobila dobrú robotu, že zatkli takýchto ľudí. Nech ukážu, či sú vinní, alebo nevinní.

Čo budete teraz robiť?

Pôjdem si zabehať, tak ako som to robil posledné roky, denne si dám aj 20 kilometrov (smiech). Ale teraz vážne. V prvom rade musím dokázať, že nie som členom organizovanej skupiny, že nie som mafián a že nie som človek, ktorý športuje a na druhej strane má čiernu minulosť. Nebol som mafián a nikdy ním nebudem. Som športovec. Šport robím preto, lebo ho milujem.

Ste štvornásobný olympionik. A vraj ste koketovali s myšlienkou zúčastniť sa na súťaži bobov aj na olympiáde v Pjongčangu?

Chcem ďalej robiť šport a chcem ďalej ukazovať ľuďom, ktorí sú okolo mňa, že dokážem prežiť. Ako Sagan povedal, keby som nešportoval, nebol by som slávny. Kebyže ma nepoznáte, nebol by som dnes v novinách. Mám svoju rodinu a trápenia, viem si však v živote sformulovať veci tak, aby som prežil. Do budúcnosti chcem robiť šport a motivovať malé deti či talenty.

Ale uvedomujete si, že táto kauza sa s vami bude vliecť?

Napriek tomu, že sa bude na mňa verejnosť teraz zle pozerať, nechcem byť negatívnym vzorom. Aj takéto veci sa môžu stať. Urobím všetko pre to, aby som sa očistil, ale, samozrejme, viem, že to možno bude trvať mesiac, ale aj 9 rokov. Dnes som doma, ale môžem ísť aj naspäť. Nemôžem vykrikovať, že som nevinný, pretože všetci sú nevinní. Ide tu o to, ako to cítim.

Ako to teda cítite?

Mám teraz problém. Vnímam ho a je to vážny problém. Ak ti život hodí polená pod nohy, buď budeš s tým žiť, alebo nie.

Pôsobíte v Slovenskom olympijskom výbore, v ktorom ako zástupca športovcov figurujete v dozornej rade. Budete chcieť pokračovať?

Veľmi si vážim, že sa ma zastal Matej Tóth (olympijský víťaz - pozn. autora) a povedal, že platí prezumpcia neviny. Chcem všetkým dokázať, že som platným členom SOV. Len dúfam, že o 5 rokov nebudeme považovaní za mafiánov.

Manželka Zdenka: Bolo to utrpenie

Slovenský olympionik Milan Jagnešák strávil vo väzení takmer dva týždne. Pre známeho športovca a funkcionára to neboli jednoduché dni. „Pre Milana to bolo utrpenie aj preto, že je taký medvedík čistotný. Veľmi dbá o hygienu a za týždeň minie aj dve voňavky. Som šťastná, že ho už mám doma,“ prezradila nám s úsmevom manželka Milana Jagnešáka Zdenka, ktorá od prvého dňa celého procesu stála za svojím mužom.

Kto je skupina takáčovcov

Skupina takáčovcov je aktívna od konca 90. rokov. „Ochranu“ poskytovali stovkám podnikov. Meno nesú po Jánovi Takáčovi, ktorého však zavraždili. Partia má viacero skupiniek. Vodcovia jednotlivých skupiniek sa nepoznajú. Takúto schému im podľa vzoru talianskej mafie poradil vysoký funkcionár z bezpečnostných zložiek. Je ťažké medzi nich preniknúť. Na verejnosti sa správajú nenápadne, ich vodcov podľa tváre pozná len málo ľudí.

Majú kontakty v politike, polícii aj v tajnej službe. Posledným veľkým vodcom skupiny bol Ľubomír Kudlička, alias Kudla, ale po nedávnej razii, počas ktorej zadržali aj Milana Jagnešáka, je už aj on za mrežami. Ten figuroval napríklad aj v zastavenom prípade výpalníctva. Pred piatimi rokmi mu pribudlo obvinenie v prípade tzv. pozemkovej mafie.