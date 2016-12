Prezidenti majú o Športovcovi roka 2016 jasno: Sagan nemá šancu. Toto bude víťaz!

Anton Siekel, prezident SOV: „Bol by som rád, keby toto ocenenie získal Maťko Tóth. Príbeh, ktorý tento rok napísal, je veľmi inšpirujúci. Prešiel si zraneniami, takmer ani neštartoval, a napokon z pozície majstra sveta dokázal získať olympijské zlato v dramatických pretekoch. Hovorím to so všetkým rešpektom k ďalším športovcom. Bratranci Škantárovci boli dlhé roky trpezliví a v Riu premenili jedinú olympijskú šancu na zlato. Peter Sagan aj Dominika Cibulková robia našej krajine obrovskú reklamu, ktorú nám iné národy môžu závidieť. Rok 2016 bol pre slovenský šport veľmi úspešný a rozhodovanie určite nebolo jednoduché.“

František Chmelár, čestný prezident SOV: „Pre mňa je to jednoznačne olympijský víťaz Maťo Tóth. Hlasoval by som zaňho preto, že získal zlato v atletike, teda ťažkej disciplíne, aj pre to, aký je človek. Petra Sagana mám rád a obdivujem ho, no olympijský víťaz je pre mňa číslo jeden.“

Tibor Macko, prezident Slovenského tenisového zväzu: „Kandidáti na víťazstvo sú traja – abecedne Cibulková, Sagan a Tóth a všetci by si to zaslúžili, oceňujem ich výkony. Je to výnimočný rok pre slovenský šport. Ak by som musel vybrať jedného, zahlasoval by som za Dominiku Cibulkovú aj s ohľadom na to, že som tenista a tento šport mi je najbližší.“

Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky: „Jednoznačne by som hlasoval za Peťa Sagana. Vyhral majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, klasiku Okolo Flámska, zelený dres na Tour de France a celkovo bol prvý v svetovom cyklistickom rebríčku. Už sa nemá veľmi kam posunúť. Matej Tóth síce daroval Slovensku víťazstvom na olympiáde krásny okamih, no v atletickom svetovom rebríčku zďaleka nie je na popredných miestach. Dominika Cibulková zaznamenala tiež fantastický úspech, no nevyhrala grandslam a nie je ani svetová jednotka. V žiadnom prípade neznevažujem ich výkony, len porovnávam. Peťo tieto úspechy má.“

Ivan Cibák, prezident Slovenskej kanoistiky: „Olympijské hry sú v hierarchii športu najvyššie, preto by to mal byť tento rok športovec, ktorý pod piatimi kruhmi vybojoval zlatú medailu. Aj my máme olympijských víťazov v C2-ke v podobe bratrancov Škantárovcov. Ak však chcem byť spravodlivý, Matejovi Tóthovi sa to podarilo v športe ako atletika, preto by mal zvíťaziť on.“

Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu: „V tejto ankete by som preferoval olympijských víťazov, keďže olympiáda je podujatia najvyššieho rangu a koná sa len raz za štyri roky. Keďže som atlét, na prvé miesto by som dal Mateja Tótha, za ním bratrancov Škantárovcov, na tretie miesto majstra sveta Petra Sagana a na štvrté víťazku Turnaja majsteriek Dominiku Cibulkovú.“