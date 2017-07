Austrálčania sa pozreli pravde do očí! Máme víťaza zeleného dresu, ale Sagan...

Po diskvalifikácii Petra Sagana v 4. etape sa otvorila cesta za triumfom v bodovacej súťaži iným jazdcom. Favoritom číslo jeden mal byť Francúz Arnaud Demare, ale ako Nemec Marcel Kittel sa musel skloniť pred víťazom dvoch etáp Michaela Matthewsa.

„Čo by sa ale stalo, keby na pretekoch pokračoval Peter Sagan?,“ pýta sa portál The Asustralian a ďalej svoju myšlienku rozvíja: „Michael má zelený dres, no stále potrebuje poraziť Sagana. Niekoľko rokov sa očakávalo, že Matthews sa zaradí medzi elitu tohto športu, no šéfom je stále Sagan.“

Poklona pre slovenského jazdca z radov austrálskych novinárov pokračovala. „Napriek všetkej húževnatosti Matthewsa je Sagan stále jeho šéfom. To nie je znižovanie jeho kvalít, pretože Sagan je totiž iný level aj pre ostatných.

Sú to čisté fakty. Ak by Slovák zostal na Tour, tak by pravdepodobne získal šiestykrát zelený dres.“ Austrálčania majú nádej, že ich jazdec má množstvo podobností s Petrom Saganom. V prípade ich vzájomného súboja by to bola zaujímavá nahánačka. „Ich rivalita by bola impozantná,“ dodávajú Austrálčania.