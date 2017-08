Medailová žatva skvelého Volka pokračuje: Odpálil to aj na univerziáde!

Finále, ktoré sa bežalo v extrémnom protivetre 3,8 m/s, vyhral Francúz Jeffery John za 20,93 sekundy pred Jamesom Lindem z Kanady (20,96), o stotinku štvrtý za Volkom finišoval najväčší favorit Juhoafričan Titi (21,00). Záverečný boj o medaily bol nesmierne vyrovnaný, šprintéri na 2. až 7. mieste sa zmestili do 11 stotín.

Vo finále dvojstovky žien skončila Alexandra Bezeková na výbornej štvrtej priečke časom 23,70 sekundy, čo je jej životný úspech. Zverenka trénera Rastislava Miška sa dostala do finále takisto ako pred dvoma rokmi v juhokórejskom Kwangdžu, ibaže vtedy na stovke a skončila ôsma.

Dvadsaťročný Volko, pre ktorého je SU 2017 už tretí vrchol v letnej sezóne po ME do 23 rokov v Bydgoszczi a MS v Londýne, bol v Tchaj-peji už piaty vo finále behu na 100 m. Pre zverenca Nade Bendovej a Róberta Kresťanka je univerziádny bronz už štvrtý cenný kov v tomto roku na vrcholnom podujatí. Predtým na halových ME v Belehrade bral v marci na 60 m striebro, na júlových ME do 23 rokov Bydgoszczi zlato na 200 a striebro na 100 m.

Slovensko v ére samostatnosti od roku 1993 získalo na jednotlivých SU dovedna už 46 medailí, z n ich 8 zlatých, 15 strieborných a Volkovou zásluhou už 23 bronzových. Atléti si vybojovali 8 cenných kovov (1 - 5 - 2): zlato Martin Kučera na 400 m prekážok (Kazaň 2013), striebro Dana Velďáková v trojskoku (Bangkok 2007), kladivári Martina Hrašnová (Belehrad 2009) a Marcel Lomnický (Šen-čen 2011 a Kazaň 2013), osemstovkár Jozef Repčík (Kazaň 2013) a bronz získali guliar Milan Haborák (Peking 2001) i Ján Volko na 200 m (Tchaj-pej 2017).