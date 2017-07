Prvá vážna kauza na Tour de France: Hrozí tímu SKY koniec na veľkých pretekoch?

Ide o odev od firmy Castelli, pričom na ramenách a hornej časti rukávov majú vír vytvárajúce kúsky látky. Má to napomáhať lepšiemu prúdeniu vzduchu okolo tiel cyklistov, čo v konečnom dôsledku zníži ich námahu. Sky mal medzi najlepšími ôsmimi jazdcami sobotňajšej časovky až štyroch pretekárov vrátane víťaza Geraint Thomasa.

Poukázal na to kouč tímu FDJ Fred Grappe a vyzval komisárov, aby konali. „Niečo podobné sme testovali už pred troma rokmi, no pravidlá jasne hovoria o tom, že vytvárače vírov sú zakázané,“ posťažoval sa na Twitteri.

Sky's 'vortex generator' skinsuits questioned by Tour rivals but permitted by commissaires... https://t.co/xvjyTavF5m