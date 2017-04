Psychologička otvorene o športovcoch: O problémoch mlčia, samovraždu plánujú v tichosti

Jana Březinová pracuje ako psychoterapeutka a mentálna trénerka. Pre iSport TV porozprávala o tom, čo mohlo byť v pozadí Rajtoralovho rozhodnutia ukončiť životnú púť obesením sa.

„Vezmite si, čo všetko predchádza tomu, keď chcete mať z človeka vrcholového športovca. Už odmalička je to stály dril a tréningy zamerané na výkon. A nie všetci mládežnícki tréneri vedú deti k tomu, aby daný šport naozaj aj milovali,“ upozornila v rozhovore iSport.cz.

„Deťom v podstate berieme detstvo. Nemajú čas na kamarátov či iné koníčky, naplno sa venujú len športu. Keď potom prídu do puberty, začnú sa pýtať sami seba: ‚Naozaj robím to, čo chcem? Baví ma to?‘ Ak ten šport nemilujú, môžu ho začať robiť nasilu. Povedia si: ‚Nemôžem sklamať rodičov. Ako by som vyzeral pred okolím?‘“ vymenovala problémy.

Takíto jedinci sú potom v dospelosti podľa Březinovej nútení sústrediť sa len na výkon, a nepripustiť si zlyhanie. Na profesionálnej úrovni totiž často zarábajú športom veľké peniaze, ktoré tlak ešte znásobia. Aj preto sú náchylnejší vypestovať si rôzne závislosti.

Spoluhráči nepomôžu

Športovcov trpiacich psychickými úzkosťami je ťažké rozoznať – napríklad aj pre spoluhráčov. „Nezdôverujú sa. Sú v prostredí s obrovskou konkurenciou. Aj kolega, ktorý sa tvári ako kamarát, vás potom môže ísť nabonzovať trénerovi,“ vysvetľuje psychologička. A tak mlčia a ich jediným stálym spoločníkom je depresia.

Vyústením sú myšlienky na samovraždu. „Lepší sú tí, ktorí o tom hovoria. Zavolajú: ‚Nezvládam to. Už neviem, ako ďalej.‘ Tým vieme pomôcť,“ vraví Březinová. „Horšie je to s tými, ktorí si tieto predstavy držia v hlave. Fantazírujú o tom, ako odídu z tohto sveta a to im poskytuje úľavu. Rozvíjajú to tak dlho, až dôjde k realizácii,“ porovnáva. To bol, zdá sa, aj prípad Rajtorala.

Psychologička odporúča profesionálnym športovcom, ktorí sú pod neustálym tlakom a nemajú sa komu zveriť, spoluprácu s odborníkom – psychológom či mentálnym koučom, s ktorým by nadviazali dôverný vzťah.