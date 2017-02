Rekordér Bolt má hlavu v smútku: Jamajský blesk je z tohto rozhodnutia nešťastný

Fenomenálny Usain zobral tento verdikt na vedomie, medailu MOV (Medzinárodný olympijský výbor) vrátil, ale neskrýval sklamanie. "Je to kruté, že musím jednu z mojich medailí vrátiť. MOV to tak chcel, tak som tak urobil," oznámil najrýchlejší muž planéty. "Nemám z toho radosť, ale také veci sa v živote stávajú. Nesmiem teraz dovoliť, aby mi to narušilo sústredenie na túto sezónu," dodal Bolt.

Jamajčan sa vyjadril, že táto sezóna bude jeho poslednou v kariére a po MS v Londýne ohlási definitívny koniec. "Myslím, že som toho dosiahol veľa a vrátenie medaily nezmení nič na tom, čo som dokázal," prízvukuje Usain Bolt, držiteľ svetových rekordov na sto a dvesto metrov.

"Tvrdo som pracoval a snažil sa. Dokázal som veci, ktoré sa nikomu predtým nepodarili. Mám tri zlata z olympiády na stovke aj dvojstovke," odkázal jamajský šprintér, ktorý okrem týchto zlatých medailí "vybehal" ešte dve v štafetách.

Jeho krajana Cartera vlani usvedčili z užitia zakázanej látky po testoch, ktoré sa spätne vykonali. Jeho nález bol pozitívny na metylhexanamín. MOV tak Jamajku, ktorá preteky vyhrala v čase 37,10 s diskvalifikoval a okrem Bolta musel vrátiť medailu aj Michael Frater a Asafa Powell. Dodatočne sa zo zlata môžu radovať v Trinidade a Tobagu, zo striebra v Japonsku a bronzu v Brazílii.