Rely Dakar pochovala šance českej legendy: S otrasom mozgu sa pokúšal o nemožné

V marci bude oslavovať 60-te narodeniny a nikto nemá v kategórii štvorkoliek viac titulov ako on. Na Rely Dakar triumfoval až päťkrát a svoju zbierku chcel rozšíriť aj tento rok. Malo to byť naposledy. Po havárii však musí na najslávnejších pretekoch skončiť. Sedemdesiat kilometrov pred cieľom štvrtkovej etapy zdemoloval štvorkolku a pri hrozivo vyzerajúcej nehode si vykĺbil rameno a poranil nohu.

Nestratil však nervy a pomocou mobilného telefónu si sám zavolal vrtuľník. „Noha by mala byť v poriadku. Mal som podozrenie na zlomeninu kľúčnej kosti, ale to sa nepotvrdilo. Miestni lekári zatiaľ nechcú dávať rameno do pôvodnej polohy,“ napísal Macháček na webe svojho tímu Barth Racing. „Šiel som úplne v pohode. Na prvých kilometroch sa blúdilo, ale nesnažil som sa to dohnať. Bohužiaľ, trafil som veľký balvan a nedalo sa nič robiť. Šiel som asi stovkou a so štvorkolkou som vyletel vysoko,“ dodal.

Najskôr si myslel, že má len otras mozgu, a tak sa snažil opraviť auto. „Len sa mi točila hlava. Potom som však zbadal, že mi kľúčna kosť trčí z kĺbu,“ opísal Macháček, ktorý si na Dakare neberie servítku pred ústa a kritizuje organizátorov slávnej rely. Bolívijského prezidenta v La Paze minulý rok pozdravil po taliansky „arrivederci“ (zbohom). Tento rok o plánovanom prejazde oblasťou Chaca povedal, že to bude stáť za ho.no, pretože sa pôjde bahnami a on býva od zablateného stroja i oblečenia naštvaný.