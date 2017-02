Reprezentačná basketbalistka si prešla peklom: Priateľ ma zmlátil v ôsmom mesiaci tehotenstva!

Elhotová mala pred sebou sľubnú kariéru, veď mala otvorené dvere do ženskej zámorskej NBA, kde už mala dohodnutý kontrakt s Minnesotou. Pred odletom však zistila, že je tehotná a jej život nabral iný smer. Jej priateľ, ktorý bol zároveň aj jej kondičným trénerom, však o tom nechcel ani počuť. Keď sa však basketbalistka rozhodla, že na potrat nepôjde, začali jej muky. V ôsmom mesiaci sa násilie vystupňovalo natoľko, že prišlo k fyzickému napadnutiu.

"Keď sme spolu začali, bolo to všetko krásne. Poznali sme sa síce krátko, ale bolo to fajn. Neskôr však začal riešiť moju minulosť a odohrávali sa pri tom rôzne scény. Dostalo sa to až tak ďaleko, že začal byť agresívny," opísala momenty zo svojho života Kateřina. Pre web www.bezfrazi.cz sa rozpísala ešte viac: "Čo sa stalo v spomínaný večer, vedia do detailov doktori a polícia. Prišli na radu ale facky, ťahanie za vlasy a kúsanie. Bola som v ôsmom mesiaci. Akonáhle padla prvá facka, nechápala som. Zostala som ako onemená a v hlave mi prebiehalo ako je to možné, že vás niekto tak miluje, že vám až ublíži..."

Z rozprávania najlepšej českej basketbalistky za rok 2016 nabieha husia koža. Jej priateľ sa do nej "pustil" tesne pred pôrodom! "Keď ma začal mlátiť, kričala som a bránila sa. Z kúpeľne, kde to začalo, som sa dostala do spálne a on zatiaľ zavolal svojmu kamarátovi, že nech príde, pretože nevie, čo sa bude diať," dodala Kateřina.

Keď útok skončil, Elhotová zaspala a po prebudení si myslela, že sa jej to snívalo. "Až keď som zbadala ranu na nohe, kam ma kusol, som si uvedomila, že to bola skutočnosť," spomína 27-ročná hráčka. Po tejto udalosti to v sebe ešte dlho preberala a možno by násilníkovi aj odpustila, ale neurobila tak. Krásneho chlapčeka, ktorý prišiel na svet v novembri 2016, vychováva sama a premýšľa nad návratom na palubovky. Chce stihnúť európsky šampionát, ktorý sa bude konať v Česku.