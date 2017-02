Rodičia našich lyžiarskych es si často kladú otázky: Toto je krutá pravda o našom lyžovaní

Vďaka nemu sa Slováci zaradili definitívne medzi lyžiarske veľmoci. No sú nimi iba na papieri. Rodičia a autori skvelého úspechu, ktorým momentálne žije naša krajina, prehovorili, aká je pravda o našom lyžovaní. A mnohých možno zarazí.

„Na Slovensku lyžuje veľa ľudí, ale my sme vlastne privátny tím, ktorý nemá také podmienky ako veľké zjazdárske družstvá. O to väčšiu radosť pociťujeme z takéhoto úspechu, aký sme dosiahli v tímovej súťaži,“ povedal tréner a otec Timotej Zuzula, ktorý roky spolu s dcérou Veronikou Velez-Zuzulovou statočne bojuje proti veľkej presile lyžiarskych veľmocí a aj s veternými mlynmi na Slovensku. S rovnakým osudom sa pasujú aj Vlhovci.

„Niekedy, keď tak zaspávam, tak sa v duchu stále pýtam a rozmýšľam, prečo to tak je. Neviem, možno je to ľuďmi alebo krajinou, ale u nás nie je jednoducho vôľa ísť so svetom a jedinou možnosťou je ísť sólo, pretože peňazí je málo a 5 percent zo zväzu na činnosť je veľmi málo,“ vravel otec Petry Vlhovej Igor, ktorý jedným dychom vysvetlil, čo „po slovensky“ vlastne znamená privátny tím.

„Velez Zuzulová, Vlhovci či Žampovci vzišli práve z privátnych tímov, teda vychovali sme ich vlastne my sami. Žiaľ, situácia je taká, že ak chcete u nás vychovať pretekára, nemôžete mať rád peniaze.“