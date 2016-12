Ruský dopingový škandál už zasiahol aj biatlon: Kuzminovej brat sa všemožne bráni

Hlavným iniciátorom bojkotu je suverén tejto sezóny, Francúz Martin Fourcade, ku ktorému sa pridal aj český biatlonový zväz. Ten poslal list na IBU (Medzinárodná biatlonová federácia) s výzvou, aby bolo ruskému Ťumeňu odobraté právo usporiadať Svetový pohár od 9. do 12. marca budúceho roku. Český zväz reagoval na správu vyšetrovateľa Richarda McLarena zo Svetovej antidopingovej agentúry, z ktorej vyplýva, že v Rusku od roku 2011 do 2015 fungoval štátom riadený doping.

Prezident IBU Anders Besseberg uviedol, že dostal zoznam 31 ruských biatlonistov podozrivých z dopingu. Sú medzi nimi aj aktívni pretekári.

"Úplne ma to dostalo! Hovoril som si, že to ani snáď nie je možné. Príde mi to ako sci-fi, že niekto vyčlení štátne peniaze na takéto veci," prezradil pre isport.cz šéf českého biatlonu Jiří Hamza. "Napíšeme na IBU list, aby prijala patričné opatrenia. Aféra je tak rozbehnutá, že si neviem predstaviť, že by niekto pred ňou strkal hlavu do piesku," dodal Hamza.

"Je potrebné to, ak chceme biatlon očistiť a nebyť za bandu hlupákov, že Rusom zoberú okamžite všetky súťaže, a to aj v tejto sezóne," poznamenal Hamza, ktorý narážal na SP v Ťumeni.

Martin Fourcade, aktuálny líder Svetového pohára, sa k celej kazue postavil priamo. Pokiaľ IBU do januára nerozhodne, nebude štartovať na pretekoch Svetového pohára. "Pokiaľ na to nemá medzinárodná federácia odvahu, musia s tým prísť pretekári," vyhlásil dvojnásobný olympijský víťaz z Francúzska.

"Nejde o jedného či dvoch pretekárov. Ak však nepríde do januára ku zmene, požiadam kolegov z Nórska, Nemecka a Česka, skrátka všetkých, aby tiež neštartovali," doplnil Fourcade, ktorý ale nechce všetkých ruských športovcov hádzať do jedného vreca. "Pre mňa sú čistí všetci, pokiaľ nie sú usvedčení," diplomaticky poznamenal Nór Ole Einar Björndalen.

K téme sa vyjadrila aj česká biatlonistka Gabriela Koukalová. "Je to do neba volajúce! Jediná šanca, ako si môže človek v živote a v športe vážiť sám seba je, aby bol férový," zamyslela sa česká kráska, ktorá vyjadrila podporu Fourcadeovi. "Keď bude Martin bojkotovať Ťumeň, ja ho v tom podporím," vyhlásila.

K individuálnemu posudzovaniu každého športovca sa pripája Rus Anton Šipulin, ktorý je takisto "v ohrození". "Ja som čistý! Dúfam, že z toho nebude zákaz športovania pre celú krajinu. Hádam k takému niečomu nepríde," nechal sa počuť brat Nasti Kuzminovej po pretekoch v českom Novom Měste na Morave, kde aktuálne prebieha Svetový pohár.