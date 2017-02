Sagan už dávno takto ľahko nevyhral: Súperom po pretekoch poslal veľavravný odkaz

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe nastúpil dvesto metrov pred cieľom a súperom nedal šancu. Svojmu novému zamestnávateľovi Bora-Hansgrohe tak doprial premiérový triumf v pretekoch UCI. Druhý skončil obhajca víťazstva z minulého roku Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a tretí Brit Luke Rowe (Team Sky).

Čítajte viac VIDEO Fantázia v podaní Sagana! Prvým triumfom v novom tíme doslova zničil súperov

Sagan vo finiši ostatným odišiel o dĺžku dvoch bicyklov a v samom závere si ešte dovolil spomaliť, keďže už len kontroloval situáciu. "Predviedol brutálnu akceleráciu," napísal špecializovaný portál Cyclingnews.

Čítajte viac VIDEO Zo Sagana pôjdete do kolien: V televíznom štúdiu z neho takmer odpadli

"Som veľmi šťastný z tohto víťazstva. Cítil som sa po celý deň veľmi dobre a z toho som ťažil. Môj tím odviedol výbornú prácu po stúpanie na Kwaremont, pomohli mi dostať sa dopredu. Pred posledným okruhom som bol v čelnej päťčlennej skupinke a to bola dobrá východisková pozícia. Dobré bolo aj to, že chlapi v skupine všetci spolupracovali a že sme prišli ako skupina až do cieľa," zhodnotil priebeh pretekov Sagan.

Svoju suverénne víťazstvo okomentoval takto: "V závere to bol pomalý šprint. Trentin veľmi skoro nastúpil, Rowe sa ho zachytil a približne 500 m pred cieľom sme takmer zastali. Pre mňa to bola dobré, počkal som si na správnu chvíľu a 250 m pred cieľom šiel do toho. Som spokojný," povedal Sagan v reakcii pre TV Sporza.

Čítajte viac VIDEO Prehnal to už Sagan? Odpovede majstra sveta po pretekoch hovoria za všetko

Na otázku, čo bude jeho hlavným cieľom pre celú cyklistickú jar, odpovedal: "Udržať si dobrú formu. Ak to tak bude, čokoľvek príde, bude pre mňa dobré."