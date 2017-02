Peter Sagan je s druhými miestami teraz spokojný. Pozrite, čo mu prichystala manželka na narodeniny

Slovenský pretekár sa na podujatí Tour Down Under predstavil naposledy v roku 2010, teda v premiérovej sezóne medzi profíkmi. „Do Austrálie som sa naozaj tešil. Pripomenul som si svoje profesionálne začiatky, príjemne ma prekvapili fanúšikovia. Všade sa z mojej účasti veľmi tešili, stretnutia s nimi boli veľmi sympatické a príjemné,“ pochvaľoval si v rozhovore pre Denník Šport.

Na šesťetapových pretekoch obsadil tri druhé miesta. Fanúšikovia od neho zakaždým očakávajú víťazstvo, no Peter bol so svojím výkonom spokojný. „Domáci Caleb Ewan, ktorý bol na Tour Down Under najúspešnejší v špurtoch, je rozjazdený a v tejto fáze roka rýchly. Sezóna je len na začiatku a na optimálnu formu čakám. Bolo fajn, že som aj tak dokázal bojovať o pódiové umiestnenia. Formu môžem udržať na maxime len pár týždňov, budem ju potrebovať v dôležitejších častiach sezóny, na ktoré sa chcem sústrediť,“ vysvetlil s tým, že prvým vrcholom sezóny budú jarné klasiky.

V minulých dvoch sezónach jazdil Sagan za stajňu Tinkoff, teraz prešiel do Bory-Hansgrohe. „Nemci sú známi svojou precíznosťou, môžem ju potvrdiť. Zatiaľ všetko funguje ako by malo, organizácia je stopercentná. V družstve vládne príjemná atmosféra, zišli sme sa v ňom veľmi dobrá partia,“ vyzdvihol. Najlepšie si rozumie so Slovákmi – bratom Jurajom, Michaelom Kolářom a Erikom Baškom – ale aj s poľskými pretekármi. „V zásade nemám s nikým problém a myslím si, že ani spolujazdci nemajú nič proti mne.“

Počas austrálskeho turné mal aj narodeniny, 26. januára oslávil 27 rokov. I keď, vhodnejšie by bolo asi slovo zavŕšil. „Žiadne veľké oslavy sa nekonali, cez deň som trénoval a večer sme strávili s manželkou Katkou pri dobrej večeri. Chvíle, keď môžeme byť spolu, sú pre nás výnimočné, vážime si ich. A je to asi ten najkrajší darček,“ podotkol s dôvetkom, že život nie je o materiálnych veciach.

Tourminátor v týchto dňoch trénuje v Sierre Nevade na juhu Španielska. Nachádza tam optimálne podmienky. „Po kilometroch vo vysokohorskom prostredí sa cítim na klasikách oveľa lepšie,“ vysvetlil.