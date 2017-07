Sagan hodnotil vydarenú prvú etapu: Toto bolo najdôležitejšie!

Nečakaným víťazom úvodnej etapy, ktorou bola časovka v nemeckom Düsseldorfe na 14 km, sa stal Brit Geraint Thomas z tímu Sky. Peter Sagan sa zaradil k najlepším, keď na víťaza stratil 25 sekúnd a obsadil 18. miesto.

"Je to úžasný pocit. Neveril som, že sa to stane, myslel som, že ma Tony Martin alebo niekto iný zdolá. Tento rok som mal dosť smolu, takže je super, že som dnes dokázal vyhrať. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, moja žena, mama a ďalší. Je to super deň," povedal v prvej reakcii víťaz.

Peter Sagan chce na tohtoročnej Tour zabojovať už o svoj šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže v rade. Ak sa mu to podarí, vyrovná rekord Nemca Erika Zabela. S prvou etapou bol spokojný. "Bola náročná, možno by bolo lepšie, keby bola trochu kratšia. Išiel som tak, ako som mohol a myslím si, že na začiatok to bolo celkom dobré. Pršalo, bolo mokro, prví mali trochu suchšiu trať, takže bolo dôležité, že som nespadol. Uvidíme, ako to pôjde ďalšie dni," povedal v rozhovore pre RTVS.

Jeho brat Juraj si odkrútil svoju premiéru na Tour de France. "Dážď nebol až taký veľký problém, ale niektoré pasáže boli viac technické. Peťo, Majka a Bodnar mali ísť naplno a my ostatní hlavne tú časovku prejsť, lebo nás budú potrebovať v ďalších etapách. Išlo sa mi celkom dobre, príliš som neriskoval. Uvedomoval som si, že je to moja premiéra. Už keď som sa rozcvičoval, pociťoval som tlak. Je tu veľa fanúšikov, veľký boom a teším sa na to," doplnil brata Juraj Sagan.