Sagan je v Poľsku za hrdinu, ale domácich poriadne nahneval: Peter, toto si nemal robiť!

"Do toho posledného stúpania som dal všetko. Ďakujem svojmu tímu a najmä Rafalovi Majkovi za excelentnú prácu, ktorú pre mňa odviedli. Je skvelé byť späť v žltom drese," uviedol Peter Sagan v cieli 3. etapy aj na webe Cyclingnews.

Vzhľadom na náročnejší profil so štyrmi horskými prémiami I. kategórie a záverečným drastickým stúpaním s priemerným sklonom 10,5% k hotelu Orlie hniezdo v Szczyrku sa očakávalo, že lídrom tímu Bora-Hansgrohe pre etapový triumf bude domáci vrchár Majka. Keď však Sagan zostal aj po záverečnej prémii v čelnej skupine s favoritmi na celkovú klasifikáciu, bolo zrejmé, že zaútočí na etapové víťazstvo. A nebyť hrdinského nástupu Belgičana Dylana Teunsa pol kilometra pred cieľom, aj by sa mu to podarilo.

"Po záverečnej horskej prémii sme sa s Rafalom rozhodli, že pôjdeme do toho aj vo finále etapy. Štyristo metrov pred cieľom nám síce Teuns ušiel, ale v závere sme ho takmer dostihli. Nevadí, druhé a tretie miesto a najmä žltý dres sú dobré. Získať ho naspäť bola pre nás tímová priorita," cituje Sagana tlačová správa organizátorov.

Poľské médiá či fanúšikov nepotešilo, že Majka skončil v cieli až za tímovým kolegom Saganom, vo viacerých internetových diskusiách dali najavo svoj nesúhlas s tímovou taktikou Bora-Hansgrohe - uprednostnením Sagana na úkor Majku. „Je to škandál. Majka bol ako poslušný psík Sagana. Bál sa ho predbehnúť, iba nesmelo sa držal v závese. To už nie sú preteky, ale šachová partia s ľuďmi,“ píše nahnevaný fanúšik.

Dvojnásobný držiteľ bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára Tour de France Majka to videl trochu inak: "Sám som zo seba prekvapený, ako dobre mi to v závere išlo. V cieľovom strmom kopci som trochu trpel, predsa len, po odstúpení z Tour de France som nemal ľahké obdobie. Teraz som však tretí v celkovej klasifikácii a Peter Sagan je prvý, preto môžeme do ďalších etáp hrať s dvomi kartami." K možnému ďalšiemu vývoju pretekov na webe onet.pl ešte Majka dodal: "Budeme to brať deň po dni, ale o všetkom zrejme rozhodnú záverečné dve etapy v kopcoch s dojazdom v Zakopanom a Tatranskej Bukovine. Poznám tie cesty, bude to náročné a zaujímavé."

V utorok pokračuje 74. ročník Okolo Poľska štvrtou a zároveň najdlhšou etapou na trase Zawiercie - Zabrze (238 km). S výnimkou úvodných 60 km sa pôjde zväčša iba po rovine a v závere by sa mohli dostať k slovu šprintéri. Štart bude o 13.15 h, víťaz v cieli sa očakáva po 18.45 h.