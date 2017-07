Sagan nemusí po diskvalifikácii na Tour de France smútiť: Pribudol mu ďalší milión!

Tým, čim sa v slovenskom športe mohol pochváliť len futbalista Miroslav Stoch, tak to má už aj Sagan. V čase, keď jury rozhodla o konci nášho pretekára na „starej dáme“, jeho facebookové konto doslova explodovalo. Od vyhlásenia spomínaného vylúčenia pribudlo Saganovi za dva dni viac ako 30-tisíc nových sledovateľov, čím prekročil magickú hranicu milióna „lajkov“.

Jeho príhovor z auta na ceste domov z Tour k manželke nazbieral len za 14 hodín viac ako 100-tisíc reakcií a stále pribúdajú. Toľko nemá ani fotografia, na ktorej vtipne oznámil svetu, že s Katkou čakajú prírastok do rodiny. Fanúšikovia sa jednoznačné chcú dozvedieť viac a aj s vidinou exkluzívneho príhovoru na sociálnych sieťach „lajkovali Sagana“. Rodák zo Žiliny totiž mimo veľkých pretekov komunikuje s fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí a médiám sa vyhýba.

Rovnako neutrpí ani Petrova stajňa Bora-hansgrohe. Aj zlá reklame je totiž reklama. Žiadny tím a ani Bora totiž neočakáva, že si na Tour vybojuje peniaze, na ktorých môže stavať ďalšie sezóny. Od Sagana sa na 104. ročníku očakávalo, že vyjazdí tímu približne 100-tisíc eur, čo je pri jeho plate približne šesť miliónov omrvinka. Prize Money zo „starej dámy“, ktoré by od organizátorov dostal Sagan, by sa aj tak prerozdelili do celého tímu.

„Vyjdú z toho ešte pozitívne obzvlášť potom, čo je väčšina ohlasov ohľadom incidentu na ich strane. Možno ešte niekoľko dní sa celá udalosť bude riešiť po celom svete. Hovorí sa, že aj negatívna reklama je reklame. Ale všetko nasvedčuje tomu, že táto je dokonca pozitívna,“ vysvetlil dopad diskvalifikácie na Sagana a Boru pre Hospodárske noviny expert na športový marketing Roman Krajniak.

Saganova popularita na sociálnych sieťach paradoxne vzrástla, keď nejazdil na zadnom kolese a nevyhral etapu, ale bol vykreslený v negatívnom svetle. Ak si zoberieme, že futbalista Cristiano Ronaldo dokáže z jednej fotografie na Instagrame vybúchať aj 350-tisíc eur, tak pre Tourminátora taktiež nie je určite ukradnutý ani jeden internetový fanúšik.