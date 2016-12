Sagan na Športovcovi roka šokoval outfitom: Takúto cenu by ste určite nečakali

To, či sa Sagan zúčastní ankety Športovca roka, v ktorej napokon fenomenálny cyklista skončil na druhom mieste za olympijským víťazom Matej Tóthom, nebolo isté do poslednej chvíle. Priznala to aj manželka Katka. „Rozhodli sme sa spontánne, že prídeme,“ prezradila.

Do Bratislavy Peter aj so svojou rodinou a fanúšikmi dorazili doslova pár minút pred začiatkom galavečera. Nečudo, veď ešte dve a pol hodiny pred začiatkom boli Saganovci v rodnej Žiline na hokeji. „Objednali sme si mikrobus a dobrého šoféra, vďaka ktorému sme to stihli,“ doplnila Petrova nežnejšia polovička.

Pre nabitý program nemali veľa času na prípravu pred slávnostným večerom. Napriek tomu Peter na ňom aj s Katarínou zaujali svojimi outfitom. Najmä náš cyklista nahodil outfit, z ktorého mnohým spadli sánky. V štýle á la principál s cylindrom na hlave doslova svietil na pódiu.

„To, že prídeme, sme sa rozhodli spontánne a rovnako sme vyberali aj oblečenie. V rámci kupovania darčekov sme na rýchlo niečo vybrali. Nebolo cielené. Toto oblečenie sme kupovali na Slovensku,“ prezradila Katarína. Saganovci si na rozdiel od mnohých celebrít nepotrpia na značkové veci. My sme dozvedeli, že Peťov outfit vyšiel na 100 eur. Vyberali ho v obchode, kde chodia bežní smrteľníci. „Nie je to žiadna drahá značka. My si obliekame, čo sa nám padne do oka a predovšetkým v čom sa cítime dobre,“ upresnila Katka.