Sagan touto odpoveďou zaskočil: Ako vyzerá príprava na štart Tour de France?

S nápadom prišla televízna stanica Eurosport, ktorá podujatie už dlhé roky vysiela. Priaznivci sa môžu prostredníctvom Twitteru spýtať Petra Sagana, čo ich zaujíma a na niektoré otázky dvojnásobný svetový šampión následne odpovie pred štartom etapy. Žilinský rodák sa zaujímavo vyjadril najmä k tomu, ako sa pripravuje na štart Tour de France niekoľko dní pred vypuknutím pretekov.

„V posledných dňoch sa už nemôžete pripravovať. Príprava začína po jarných klasikách v tréningových kempoch a na iných pretekoch. Momenty teste pred štartom Tour sú už len o relaxe,“ vyhlásil Sagan.

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe patrí medzi najvšestrannejších cyklistov, resp. mnohí ho najvšestrannejšieho aj označujú. Sagan už neraz dokázal, že mu problém nerobia ani náročné kopce a nekonečné stúpania v prostredí Álp či Pyrenejí. V tom, či by dokázal uspieť aj s favoritmi na celkové prvenstvo má však jasnú odpoveď.

„Vážim osemdesiat kíl, s tým sa ťažko ide do kopcov, keď niektoré majú aj 23 kilometrov,“ ozrejmil 27-ročný cyklista a na margo tejto témy nedávno prezradil, že ak by chcel reálne pomýšľať na súboje s vrchármi, musel by schudnúť. A kedy sa dočkáme na tohtoročnej Tour de France povestnej jazdy na zadnom kolese? „Neviem, uvidíme,“ prezradil s úsmevom Sagan.