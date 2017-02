Saganov rival je dodnes nešťastný: Stále nechápe, ako mu to Peťo mohol urobiť

Nielen druhé miesto z Ria, no najmä prehra s našim Petrom Saganom na majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe v polovici októbra.

„To druhé miesto beriem stále ako sklamanie. Pretože som do toho dal všetko a aj tak to nestačilo," vyznal sa v rozhovore pre cyclingweekly.co.uk 31-ročný britský pretekár. Momentálne si cyklista, ktorý sa chystá na dvanástu profesionálnu sezónu, užíva s rodinou pár dní voľna v Abú Zabí. Jazdec tímu Dimension Data sa na nový ročník pripravoval v Južnej Afrike. V tamojšom tréningovom kempe tímu.

„Tak či onak. Bola to sezóna, v ktorej som zatiaľ makal najtvrdšie v živote. Sústredil sa na každučký detail," dodal muž, ktorý premiérovo v kariére skúsil kombinovať dráhu s cestou. To pred ním skúšali už viacerí, no málokto to dotiahol k takým dobrým výsledkom ako rodák z ostrova Isle of Man.

Keď presne pred rokom verejne vyhlásil, čo má za lubom - získať žltý dres na Tour, uspieť na olympiáde aj na MS v Dauhe - mnohí sa len usmievali. Vraj už má najlepšie roky za sebou. No nechýbalo veľa a mohli sa Cavendishovi splniť všetky tri ciele.

Najviac mu to pokazil práve slovenský cyklista. Nielenže ho obral o titul majstra sveta, no bol to práve Sagan, ktorý na Tour vyzliekol Marka zo žltého trička. „Stále sa z tej prehry nemôžem spamätať. Dodnes neviem, prečo som nevyhral, lebo keby sa podobná situácia z trate zopakovala ďalších tisíc ráz, som presvedčený, že by som tisíc ráz vyhral ja. Myslím si, že dokážem analyzovať situáciu v pretekoch veľmi dobre. O to viac neviem pochopiť, čo sa vlastne v Katare stalo. Viem len to, že Peter bol šikovnejší ako ja," uzavrel Cavendish.